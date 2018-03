Chromebook màn hình nét hơn MacBook Pro Retina lộ diện / Apple hạ giá MacBook Pro Retina 13 inch

Các thành viên trên website hỗ trợ chính thức của Apple đã thảo luận với nhau về chủ đề này trong 28 trang. Jamezmbp, người tạo ra chủ đề thảo luận này, cho biết: "Tôi mới mua một chiếc MacBook Pro Retina khoảng một tháng và thấy máy có vấn đề về tốc độ chạy của quạt tản nhiệt. Khi tôi chỉ lướt web hoặc kiểm tra e-mail hoặc chơi nhạc trên iTunes, quạt lúc nào cũng chạy hết tốc lực trong một phút hoặc lâu hơn thế rồi mới bình thường trở lại. Tôi đã reset lại SMC (System Management Controller hay bộ điều khiển hệ thống), PRAM, sửa lại phần Disk và Disk Permissions trong hệ thống, thậm chí format và cài lại toàn bộ nhưng vẫn không ăn thua".

MacBook Pro Retina 15 inch gặp hiện tượng lạ với quạt tản nhiệt. Ảnh: Cnet.

Trong khi đó, một người khác lại phàn nàn rằng: "Tôi gặp vấn đề về quạt chạy quá tốc độ trong khi máy đang hoạt động ở mức độ nhẹ nhất, đó là chỉ bật trình duyệt web và mở một vài tab trong khi máy rất 'mát'. Bản thân tôi chưa từng thấy quạt tản nhiệt trên sản phẩm nào lại kêu to đến thế, nó diễn ra trong vòng vài phút sau đó lại giảm tốc trở về bình thường. Ngày nào hiện tượng này cũng xảy ra và thật khó chịu khi nó lại xảy ra đối với một chiếc máy tính chất lượng cao".

Một số thành viên trên Apple Support Communities dự đoán có hai lý do khiến cho MacBook Pro Retina 15 inch gặp hiện tượng lạ. Một là do ổ SSD của Sandisk mà Apple mới áp dụng cho sản phẩm trong thời gian gần đây thay vì Samsung. Hai là do lỗi phần mềm.

Về phần mình, Apple vẫn chưa xác nhận hay đưa ra bất kỳ thông tin nào về việc này.

Video quạt tản nhiệt trên Macbook Pro Retina 15 inch gây ồn:

Video: Notebookcheck