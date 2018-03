Máy có chức năng dàn trang sắp xếp hoặc in ảnh thẻ với nhiều lựa chọn in ảnh sáng tạo, tương thích trực tiếp với ổ đĩa USB, in ảnh qua kết nối không dây và Bluetooth... Người dùng có thêm nhiều lựa chọn hơn trên một chiếc máy in, với những bức hình sống động, sắc nét, vui nhộn và đặc biệt khuôn mặt luôn ngời sáng, da mặt mịn màng và độ cân bằng trắng tốt.

Canon Selphy CP 780.

Với công nghệ in nhuộm thăng hoa cùng với chất lượng giấy in ảnh được tách lớp đặc biệt của Canon sẽ giúp đảm bảo các bức ảnh in ra không bị nhòe và không thấm nước, vì thế không cần phải lo lắng rằng những bức ảnh của bạn sẽ bị hỏng. Tính năng Enhanced Image Optimiser (Tăng cường tối ưu hình ảnh) sẽ tự động giúp làm sáng khuôn mặt bạn trong các bức ảnh. Một lớp màng bảo vệ được bổ sung để tạp ra những bức ảnh đẹp và chuyên nghiệp. Và cuối cùng, ảnh in ra có thể giữ độ bền đẹp cao.

Canon Selphy CP 800.

Không còn nhàm chán với những hình ảnh đơn thuần, Canon Selphy sẽ giúp người dùng có thêm nhiều lựa chọn đầy sáng tạo với các tính năng dàn trang, in ảnh thẻ và thậm chí có thể chọn loại khung ảnh và khung lời nói để làm sinh động thêm bức ảnh của bạn. Bạn chỉ cần chọn 8 hoặc 20 bức ảnh, Canon Selphy sẽ tự động sắp xếp trên cùng một tờ giấy in ảnh theo chiều dọc hoặc chiều ngang. Dù đó là cỡ bưu thiếp hay cỡ thẻ tín dụng.

Canon Selphy CP800 có giá 2.990.000 đồng hoặc với 3.490.000 đồngcho combo gồm máy và hộp giấy kèm mực in cho 108.

Tham khảo: http://www.canon-asia.com/selphy/vn/index.htm hoặc xem thông tin sản phẩm tại đây.

