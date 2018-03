Người dùng Lion không thể sao lưu và phục hồi dữ liệu từ máy chủ NAS thông qua Time Machine.

NAS (Netwwork Attached Storage) là công nghệ theo sử dụng các thiết bị lưu trữ được gắn trực tiếp vào mạng IP. Các giao thức của NAS cho phép các thiết bị trên mạng IP truy cập vào dữ liệu để chia sẻ.

Cnet cho biết việc nâng cấp hệ điều hành lên phiên bản OS X 10.7 khiến cho người dùng không thể sử dụng NAS server của hãng thứ ba để làm thiết bị lưu trữ dữ liệu thông qua phần mềm Time Machine. Nguyên nhân của sự việc trên là do Lion sử dụng Netatalk phiên bản mới có yêu cầu khác với bản trước. NAS server sẽ chỉ tương thích khi firmware mới được cập nhật.

Mặc dù vẫn nhận diện được NAS server là thiết bị sao lưu dữ liệu, nhưng khi thao tác backup trên OS X 10.7 Lion diễn ra, người dùng luôn bị nhận thông báo lỗi "The network backup disk does not support the required AFP features".

Lỗi này cũng xảy ra khi phục hồi dữ liệu được backup bởi Snow Leopard. Người sử dụng chỉ truy cập được vào ứng dụng Time Machine để thấy được dữ liệu sao lưu chứ không thể làm gì khác.

Cnet cho biết, Time Machine trên Lion chỉ gặp lỗi đối với NAS server. Người dùng vẫn có thể sử dụng các thiết bị ngoại vi khác hoặc ổ cứng thứ hai trên máy tính Mac của mình để backup dữ liệu.

Website công nghệ trên khuyên người dùng nên kiểm tra firmware NAS server có tương thích với Lion không trước khi quyết định nâng cấp lên OS X 10.7.

