Bộ sưu tập HP Pavilion G4-2209TU và HP G4-2313TX có ba màu thời trang là hồng ngọc, xanh lạnh và đen nhũ là những sản phẩm nổi bật cho giới trẻ trong mùa hè năm nay. Vỏ ngoài của hai máy vẫn giữ kiểu thiết kế đa diện MUSE kèm theo các họa tiết theo phong cách Mosaic.

Pavilion G4 series có thiết kế mềm mại nhưng chắc chắn.

Các góc cạnh và nắp máy được thiết kế vát đều về 4 phía tạo cảm giác mềm mại nhưng rất chắc chắn. Bàn phím kiểu chiclet hơi dốc giúp dễ dàng khi thao tác. Một dải kim loại mạ crom bóng thể hiện một cách tinh tế dàn loa AltechLansing. Mousepad với chức năng bật tắt bằng thao tác double touch tiện lợi và dễ điều khiển khi bề mặt được cấu tạo vân nhám, thao tác đa chạm dễ dàng, bề mặt khá rộng.

Toàn bộ sản phẩm HP Pavilion G4 series được trang bị bộ vi xử lý công nghệ Ivy Bridge Core i3 và Core i5 cùng bộ nhớ RAM được nâng lên mức 4 GB (trừ các model sử dụng Core i3). Việc nâng cấp bộ xử lý mới đồng nghĩa với việc những model này sẽ có điều khiển đồ họa tích hợp là bộ xử lý Intel HD 4000 Graphics. Đây là bộ xử lý đồ họa đã được Intel khẳng định có sức mạnh ngang bằng với các VGA rời phổ thông khi hỗ trợ chuẩn DirectX* 11 cho ứng dụng đồ họa cao cấp. Một số model được trang bị VGA rời chuyên nghiệp tầm trung AMD Radeon HD 7670M (1 GB DDR3 dedicated).

Màu sắc phong phú cho sự lựa chon phù hợp với cá tính người sử dụng

Ổ đĩa cứng cũng có sự nâng cấp, model thấp nhất là 500 GB, tiếp theo lần lượt là 750 GB và 1 TB cho model cao cấp nhất (trước đây model cao nhất là 640GB). Các ưu điểm nổi bật khác vẫn được duy trì trên bộ sản phẩm này như khe cắm USB chuẩn 3.0, cổng HDMI cho hình ảnh âm thanh chất lượng FullHD, HP ProtectSmart giúp bảo vệ ổ cứng trước các va đập, bộ xử lý âm thanh chất lượng cao AdvancedAudio, công nghệ tản nhiệt thông minh HP CoolSence. Máy trang bị webcam chất lượng TrueHD cho hình ảnh truyền qua Internet chất lượng cao ngay cả trong điều kiện thiếu sáng, phần mềm tiện ích HP LunchBox nhóm các ứng dụng quan trọng trên thanh tác vụ Windows.

HP Pavilion G4-2209TU và HP G4-2313TX chạy mượt các ứng dụng đồ họa (ngay cả trên các model dùng VGA tích hợp) như Adobe Phototoshop CS6, hay chơi game 3D như Call of Duty: Modern Warfare 3, xem phim Full HD. Thời lượng pin là 4h khi chạy các ưng dụng cơ bản lướt Web, Exel, nghe nhạc volume 50%, độ sáng màn hình 50%. Máy chạy êm và tản nhiệt rất tốt nhờ công nghệ HP CoolSense, bề mặt máy hoàn toàn không có cảm giác nóng.

Sản phẩm quà tặng HP D1000 là dòng máy in có thiết kế gọn, nhẹ khoảng 2kg, thuận tiện trong thao tác lắp đặt. Máy có khả năng khởi động, bật/ tắt cực nhanh và khả năng in ngay lập tức ngay khi có lệnh in. HP D1000 là sản phẩm đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, đáp ứng tiêu chuẩn ENERGY STAR.

Cấu hình tham khảo:

G4-2209TU Notebook HP Pavilion g4-2209TU Core i3-3110M (2.4GHz/3MB), 2GB RAM DDR3, 500GB HDD, Intel HD Graphic, DVD RW, Wlan b/g/n +BT, Webcam, 14”, 6Cell, FreeDOS, 1Y WTY_C9L61PA G4-2313TX Notebook HP Pavilion g4-2313TX Core i5-3230M (2.6GHz/3MB), 4GB RAM DDR3, 750GB HDD, AMD Radeon HD 7670M 1GB, DVD RW, Wlan b/g/n +BT, Webcam, 14”, 6Cell, FreeDOS, 1Y WTY_D4B57PA

Minh Trí