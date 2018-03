Netbook tiếp theo của MSI hỗ trợ băng tần di động / MSI đe dọa ngôi mỏng nhất của MacBook Air / MSI X-Slim 320 vs MacBook Air / Khám phá 'cơn gió lạ' MSI Wind / MSI Wind - laptop 10 inch giá rẻ

Ngay khi vừa ra mắt MSI Wind U100 tạo nên một làn sóng cạnh tranh cùng "đàn anh" Eee PC 901 nhờ giá thấp hơn khoảng 120 USD. So với U100, Asus Eee PC đắt hơn nhờ được trang bị ổ cứng SSD, pin dung lượng cao hơn - hoạt động liên tục trên 3 giờ.

Màu trắng của MSI Wind U100 sáng bóng nhưng không thể sánh bằng MacBook. Ảnh: Netbookboards.

MSI Wind khoác trên mình lớp "áo" màu trắng ngọc trai nhưng không được sáng bóng như MacBook, bên cạnh màu đen và hồng.

So với những netbook đời đầu, các sản phẩm ra sau dáng chắc chắn hơn và không còn giống như "đồ chơi" nữa. Với MSI Wind, người dùng có cảm giác tin tưởng vì thân máy cứng cáp, mặc dù độ dày bằng nhau. Màn hình của U100 rộng hơn Eee PC 901 khoảng 1,1 inch.

Không gian tổ chức bàn phím thoải mái, nhưng phím Backspace và Shift so với một số phím khác lại chưa cân đối. Nhưng nhìn chung, cảm giác chật chội khi sử dụng bàn phím của netbook đã giảm hẳn. Những ai đã dùng qua Eee PC 901 sẽ thấy khác biệt ở Wind U100 - dãy phím dành cho giải trí ở Eee PC 901 nằm mép trên còn ở Wind lại là nút nguồn.

Bàn phím của MSI Wind U100 (trái) so cùng Eee PC 901. Ảnh: hardwarezone.

Tuy lớn hơn về kích cỡ nhưng màn hình LCD của Wind có cùng độ phân giải 1.024x600 pixel với Eee PC 901. Con số này hỗ trợ vừa đủ cho việc duyệt web mà không cần cuộn ngang để xem toàn bộ trang. Tuy nhiên, xem phim ảnh độ phân giải cao thì còn khá hạn chế. Ngoài ra, máy cũng không thiếu webcam 1,3 Megapixel.

Một micro nằm góc phải màn hình tiện lợi khi đàm thoại hình ảnh. Loa tí hon chuẩn stereo đi kèm phát âm khá nhỏ, vì vậy, headphone dường như là sự lựa chọn hiệu quả hơn khi nghe nhạc hoặc xem phim.

Chiếc netbook này hỗ trợ kết nối Wi-Fi hoặc Bluetooth với các phím tắt. Ngoài ra, khi bấm phím F11, máy sẽ chuyển sang chế độ tiết kiệm pin. U100 cũng hỗ trợ các loại thẻ nhớ phổ thông, như SD, MMC, Memory Stick, Memory Stick Pro.

Pin 3 cell đi kèm máy khá hạn chế vì màn hình 10 inch lẫn ổ cứng HDD đều hao tốn năng lượng hơn nhiều các netbook 9 inch dùng SSD khác.

Dưới đây là bảng so sánh các trang bị trên MSI Wind U100 với các netbook khác.

MSI Wind U100 Trang bị trên các netbook khác Cổng video không 1 cổng chuẩn VGA Âm thanh Giắc cắm headphone và micro Giắc cắm headphone và micro Cổng truyền dữ liệu 3 cổng USB 2.0, khe đọc 4 loại thẻ nhớ SD, MMC, memory stick... 2 cổng USB 2.0, khe đọc thẻ SD Mở rộng không không Mạng Ethernet, 802.11 b/g Wi-Fi, Bluetooth Modem, Ethernet, 802.11 b/g/n Wi-Fi, Bluetooth Đĩa quang không không

3 màu của MSI Wind U100. Ảnh: Elitezoom.

Tuy sở hữu cấu hình tương tự Eee PC 901 và gần như cao gấp đôi so với 701 nhưng khả năng hoạt động thực tế của MSI Wind lại không được như kỳ vọng. Thử nghiệm khả năng chạy đa nhiệm cùng Eee PC 901, Wind tốn gần gấp đôi thời gian khi cùng thực hiện những nhiệm vụ giống nhau. Điều này có thể giải thích được khi netbook của Asus sử dụng ổ SSD có tốc độ đọc cao hơn, đồng thời chip đồ họa onboard hỗ trợ đến 128 MB trong khi ở U100 chỉ là 64 MB. Tuy nhiên, so với chip xử lý dòng VIA ở HP 2133 thì Atom vẫn lợi thế hơn rất nhiều.

Bảng so sánh thời gian chạy đa nhiệm với một số netbook khác (Thời gian tính bằng giây - thanh biểu thị càng ngắn càng tốt).

Máy đang được bán tại thị trường Việt Nam với giá khoảng 8,7 triệu đồng.

Ưu điểm: - Cân bằng được khoảng cách của sự nhỏ gọn và tiện dụng.

- Giá hấp dẫn. Khuyết điểm: - Pin chỉ có 3 cell.

- Chưa hỗ trợ Wi-Fi chuẩn N hay kết nối không dây diện rộng.

- Không có phiên bản dùng ổ cứng SSD.

Nguyễn Quang(Theo Cnet)