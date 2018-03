Ergonomic (công thái học) ám chỉ tính khoa học trong việc thiết kế môi trường làm việc phù hợp với người dùng. Công thái học hướng đến 2 mục đích chính là sức khỏe và năng suất lao động. Bàn phím ergonomic là bàn phím tạo ra sự thoải mái và đảm bảo sức khỏe người sử dụng.

Thiết kế của Comfort Curve 3000 thay đổi nhiều so với các thế hệ trước. Ảnh: Cnet.

Trang công nghệ Cnet đánh giá việc bổ sung bàn phím Comfort Curve 3000 vào thiết bị đầu vào (chuột, bàn phím, tay cầm...) "công thái học" của Microsoft thể hiện hãng vẫn nhận thấy mảng sản phẩm này có giá trị.

Comfort Curve 3000 có thiết kế khác hẳn so với các “đàn anh” Comfort Curve 5000 và 2000. Sản phẩm mới của Microsoft có nhiều “đường cong” hơn so với thế hệ cũ. Kích cỡ đồng đều của các phím Comfort Curve 3000 tạo cho người dùng trải nghiệm tốt hơn so với các thiết kế trước của dòng sản phẩm Comfort Curve. Phần giữa của sản phẩm cũng hơi nhô cao nhằm giảm thiểu lực ấn khi sử dụng. Tuy nhiên, thiết kế của sản phẩm có thể tiếp tục thay đổi cho đến lúc ra mắt.

Sản phẩm sẽ được bán ra vào tháng 8 năm nay với giá 19,99 USD.

Thanh Tùng