Samsung ML-1866 có giá 1.990.000 đồng phù hợp với người dùng cá nhân cũng như hộ gia đình không đòi hỏi nhu cầu in ấn số lượng lớn. Máy được thiết kế gọn với kích thước 184 x 224 x 341 mm và trọng lượng 4,71kg. Máy có tông màu đen và các góc bo tròn. Thiết kế các cổng kết nối và nút điều khiển cũng ở mức tối thiểu với một cổng USB 2.0 và ngõ cấp nguồn nằm phía sau, nút bật/tắt và nút in nhanh nằm phía dưới 2 đèn báo trạng thái nằm phía trên máy.

ML-1866 vẫn cho tốc độ in cao 18 trang một phút ở độ phân giải lên đến 1.200 x 1.200 dpi. Đặc biệt, Samsung đưa tính năng in màn hình với một nút nhấn, người dùng chỉ cần bấm và giữ nút in màn hình (Print Screen). Tất cả những gì xuất hiện trên màn hình sẽ hiển thị trên mặt giấy in nếu bạn giữ nút dưới hai giây và nếu giữ nút quá 2 giây thì chỉ có nội dung trên cửa sổ đang kích hoạt.

ML-1866 với nút bấm in màn hình (Print Screen) tiện dụng.

Samsung còn cung cấp thêm phần mềm AnyWeb Print 2.0 tương thích các trình duyệt phổ biến hiện nay như Internet Explorer, Firefox, Safari… hỗ trợ người dùng thu thập, sắp xếp và chỉnh sửa các tài liệu hữu ích từ nguồn tài nguyên mạng phong phú. Bạn dễ dàng lựa chọn thông tin với những thao tác đơn giản như kéo và thả nội dung từ các trang web khác nhau vào một trang trắng trên cửa sổ trình duyệt trong khi đang lướt web. Các nội dung này có thể được in ra nhanh chóng hoặc lưu dưới các định dạng khác nhau, phù hợp cho các mục đích tham khảo về sau.

Samsung SCX-3201 có các chức năng in, scan và copy. Máy có kích thước 388 x 299 x 234 mm. Cũng có tông màu đen làm chủ đạo, phần hiển thị cùng các nút bấm trên một bề mặt màu trắng ngà, góc bên phía phải được dùng làm đèn báo trạng thái làm việc của máy, chính giữa bảng điều khiển làm một màn hình LED 2 số dùng hiển thị nội dung muốn điều chỉnh.

Dễ dàng thu thập và in thông tin từ website bằng phần mềm AnyWeb Print 2.0 với SCX-3201.

Thừa kế những tính năng nổi bật như in màn hình với một nút nhấn và phần mềm hỗ trợ Anyweb Print 2.0 như ML-1866, SCX-3201 cho tốc độ in 16 trang một phút. Tốc độ khởi động nhanh (chỉ mất 8,5 giây cho trang in đầu tiên ở chế độ sẵn sàng) và độ phân giải cao (1.200 x 1.200 dpi). Hộp mực đi kèm có trữ lượng cao, đủ dùng cho 1.500 trang in cùng với chế độ in tiết kiệm mực, thậm chí cho phép in 2 trang trên cùng một mặt giấy với nút bấm Eco-Print, SCX-3201 sẽ giúp tiết kiệm tối đa chi phí văn phòng cho bạn.

Để tương thích với môi trường văn phòng, SCX-3201 vận hành êm ái, chỉ tạo ra một âm thanh khẽ dưới mức 50 dBA, còn nhỏ hơn tiếng hoạt động của một chiếc tủ lạnh. Các tác vụ sao chép, quét hình ảnh hay văn bản đều có thể thực thi trên máy hoặc qua máy tính có kết nối đến máy in. SCX-3201 có giá 3.290.000 đồng.

Thúy Ngân