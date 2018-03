Samsung ML-1666 không rộng hơn một quyển sách. Ảnh: Samsung.

Samsung ML-1666 nhỏ, thiết kế đẹp mắt với màu đen dương cầm bóng loáng, không bám bụi và ấn tượng với mọi góc làm việc hiện đại và tiết kiệm không gian bày trí.

Bản điều khiển được đặt phía trước dễ dùng với nhiều chức năng tiện dụng như tắt - mở đóng máy, ngoài ra, Samsung ML1666 còn cung cấp chức năng in web hay in toàn màn hình hiển thị. Bộ nhớ 8MB khá rộng rãi so với các sản phẩm khác chỉ có 2MB, giúp Samsung ML1666 dễ dàng in liên tục nhiều văn bản, có dung lượng lớn như bao gồm hình họa, biểu đồ, bản thiết kế có độ chi tiết và chính xác cao.

Samsung ML-1666 đặc biệt có độ ồn thấp, tốc độ in nhanh và nút bấm tiết kiệm mực in. Từ màn hình ra giấy, người dùng chỉ cần một nút nhấn. Điểm cải tiến đặc biệt là nút nguồn được thiết kế rời ra phía trước, giúp người dùng thuận tiện chuyển sang chế độ chờ để tiết kiệm năng lượng.

Với các máy in khác, hộp mực demo theo máy chỉ có thể in được 50% số lượng trang in so với hộp mực chuẩn. Riêng máy in Samsung ML 1666 có hộp mực chuẩn đi kèm nên số lượng trang in gấp 2 lần so với những sản phẩm khác (lên đến 1.500 trang cho một hộp mực).

Máy in này có mức giá thấp, chỉ 1.950.000 đồng (đã bao gồm VAT) và từ ngày ngày 23/2 đến 31/3, người mua còn được tặng một thẻ cào điện thoại trị giá 100.000 đồng do Digiworld Corporation (DGW) tặng nhân dịp chính thức phân phối sản phẩm này.

Linh Chi