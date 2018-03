Khi mua máy in Fuji Xerox, người dùng có thể an tâm với chế độ bảo hành của hãng trong 3 năm đầu. Một năm miễn phí hoàn toàn bảo hành máy, 2 năm còn lại bảo hành miễn phí theo linh kiện với dịch vụ bảo hành trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Người mua cần đọc kỹ các điều khoản chấp nhận bảo hành của chính hãng vì không phải trường hợp nào bạn cũng được bảo hành.

Máy in đen trắng P105b, tốc độ in 20 trang/phút, Bộ nhớ 64MB. Hộp mực in 2000 trang. Mực theo máy in 1000 trang. Máy in nhẹ nhất 4,6 kg. Giá bán lẻ 2.150.000 đồng.

Việc sử dụng mực chính hãng không những giúp bạn duy trì được điều kiện bảo hành cũng như nhiều dịch vụ hậu mãi khác. Quan trọng hơn, đây là yếu tố tiên quyết để tạo ra bản in sắc nét, đòi hỏi độ chính xác cao về màu (như văn bản đồ họa, bản kẽm in lụa). Đôi khi vì lý do chi phí, người dùng sẽ chọn sử dụng mực bơm. Trường hợp này người dùng cần tìm hiểu kỹ về đơn vị cung cấp linh kiện, sửa chữa máy in Fuji Xerox vì với hãng máy in nào thì bơm mực cũng không được bảo hành chính hãng. Hiện nay có khá nhiều cửa hàng chuyên cung cấp vật tư, linh kiện thay thế của Fuji Xerox trên toàn quốc như Long Gia (TP HCM), TPT (Cần Thơ), Minh Khôi (Cà Mau), Thiên Hòa (Buôn Ma Thuột), Huy Vũ (Gia Lai), Hoàng Linh (Hải Phòng), Nguyên Hưng (Hà Nội).

Hộp mực và bơm mực.

Khi hộp mực mới được dùng hết trong lần đầu tiên thì tất cả các linh kiện bên trong còn rất tốt. Việc tận dụng đơn giản chỉ là bơm mực vào và sử dụng. Hộp cartridge mực của hãng khác bao gồm cả mực, drum, gạt, từ, các miếng cao su… Khi mở hộp mực phải tránh gãy các khớp của linh kiện nên việc bơm mực khó thực hiện hơn, khi ráp lại cũng cần độ chính xác nếu không mực rơi ra dẫn đến máy dơ, bản in xấu. Trong khi thiết kế của Fuji Xerox hộp mực đơn giản chỉ là một cái vỏ để chứa mực, không linh kiện nào khác kèm theo, thuận tiện cho việc tự bơm mực tại nhà. Nếu lựa chọn được mực tốt bạn có thể tận dụng được hộp mực khoảng 7 lần. Dĩ nhiên chất lượng bản in lần sau sẽ không bằng được lần trước. Mực bơm lại dùng cho máy in Fuji Xerox là loại mực không từ, người dùng có thể tìm mua ở bất cứ cửa hàng bán mực nào.

Vị trí hộp mực trong máy P105b, dễ dàng tháo lắp để bơm mực.

Hỏng hóc của máy.

Fuji Xerox là hãng máy in có tỷ lệ bảo hành khá thấp so với nhiều đối thủ cạnh tranh. Máy in của Xerox sử dụng ống nhôm sấy thay vì bao lụa như các hãng khác. Cuộn lăn và ống nhôm sấy giúp hạn chế tối đa kẹt giấy, đồng thời gia tăng độ bền của máy.

Hộp mực P105b, M105b in lên đến 2000 trang.

Với máy in Fuji Xerox, người dùng có thể dễ dàng khắc phục những hỏng hóc nhỏ bằng việc nhờ tư vấn qua điện thoại hay trực tiếp mang máy đến cửa hàng sửa chữa. Những đại lý chuyên kinh doanh máy in Fuji Xerox luôn nhập đầy đủ các loại linh kiện và vật tư thay thế cho tất cả các dòng máy của mình đang có mặt trên thị trường.

(Nguồn: Cty CP Thương Mại và Dịch vụ Công nghệ Long Gia)