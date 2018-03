Với thiết kế bảng điều khiển phía trên khá tiện dụng và công tắc nguồn dễ thấy, người dùng máy có thể nhanh chóng bật sang chế độ tiết kiệm điện năng khi không cần in ấn. Giảm tiêu hao năng lượng, thân thiện với môi trường chính là những đặc điểm rất phù hợp với văn hoá “công sở xanh” ngày nay của chiếc máy in Samsung ML-1671.

Nút nguồn được thiết kế trên bảng điều khiển chính giúp dễ dàng bật/tắt máy.

“In với một nút nhấn” là tính năng nổi trội ở dòng máy in siêu nhỏ ML-1671. Với nút nhấn “Print Screen” nằm ngay trên bảng điều khiển, người dùng có thể in nhanh chóng mà không phải sử dụng nhiều thao tác như trước đây. Tính năng này khá lý thú ở chỗ, khi giữ nút dưới 2 giây, máy sẽ in ra toàn bộ nội dung hiển thị trên màn hình, còn giữ nút trên 2 giây, người dùng sẽ có trong tay bản in nội dung của cửa sổ mới nhất. Tuỳ vào mục đích sử dụng, điện năng, mực in và giấy in được tiết kiệm hơn mà không tốn nhiều thao tác.

Chức năng In với một nút nhấn giúp việc in ấn trở nên nhanh chóng hơn bao giờ hết

Máy in ML-1671 có tốc độ vận hành đạt đến 16 trang A4 mỗi phút và 17 trang letter mỗi phút. Máy được trang bị phần mềm hỗ trợ AnyWeb Print 2.0 giúp gia tăng hiệu năng xử lý công việc. Cụ thể, phần mềm này tạo ra một cột bảng nhỏ chứa các trang trắng trong cửa sổ trình duyệt web, người dùng có thể dễ dàng lựa chọn, kéo và thả nội dụng từ các trang web khác nhau vào đây. Các nội dung được thu thập từ đó có thể in ra nhanh chóng hoặc lưu thành những định dạng khác nhau tuỳ mục đích của người dùng. Phần mềm hỗ trợ này là một tiện ích khá thú vị, giúp cho việc tìm kiếm, thu thập tài liệu dễ dàng và thuận tiện hơn.

ML-1671 được thiết kế dựa trên nhu cầu thực tế của các văn phòng vừa và nhỏ và người dùng cá nhân, vì vậy sự phù hợp không chỉ ở kiểu dáng nhỏ gọn, tính năng tinh giản mà còn ở chi phí đầu tư hợp lý. Máy in siêu nhỏ ML-1671 có giá khoảng 1.790.000 đồng.

Thông số và tính năng Chức năng chính In laser trắng đen Tốc độ in 16 trang A4 mỗi phút và 17 trang Letter mỗi phút Độ phân giải 1200 x 1200 dpi Tính năng đặc biệt Print Screen Kích thước 341 x 224 x 184 mm Giá tham khảo 1.790.000 đồng

(Nguồn: Samsung Việt Nam)