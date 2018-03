Dell cho ra mắt 2 dòng máy in mới với nhiều tính năng hấp dẫn cùng mức giá cạnh tranh tại Việt Nam là Dell 1135n, máy in đa năng có thể in, copy, scan , fax và Dell 1250c, máy in màu sử dụng công nghệ Dell Clear View LED và Color By Dell.

Dell 1135n.

Dell 1135n phù hợp cho các doanh nghiệp cỡ nhỏ với nhiều chức năng tích hợp sẵn cùng kích thước nhỏ gọn dễ dàng đặt trong các văn phòng. Máy có tốc độ in 23 trang/phút hỗ trợ phóng to 400% và thu nhỏ 25%. Năng suất một tháng của Dell 1135n đạt 12.000 tờ. Chất lượng in, copy, scan đạt độ phân giải 1.200 x 1.200 dpi cho ra sản phẩm hiển thị sắc nét và đáp ứng nhu cầu của công việc. Đặc biệt, ống mực (Toner) của máy in hỗ trợ số lượng trang in nhiều hơn và tiết kiệm về chi phí in ấn, nếu như so với Toner thường chỉ in 1,500 trang thì 1135n là 2,500 trang (độ phủ mực 5%).

Dell 1135n sử dụng vi xử lý 360MHz, bộ nhớ RAM DDR2 – 128MB, và có thể làm việc trên nhiều hệ điều hành như Windows, Mac OS, Linux. Máy có các kết nối thông minh như USB 2.0, Tel Line, Fax Line, Ethernet Port.

Dell 1250c.

Model còn lại, Dell 1250c nổi bật với kích thước chỉ 400 x 406 x 412,8 mm và đang là một trong những máy in màu nhỏ nhất hiện nay. Nhờ sử dụng sử dụng 2 công nghệ Dell Clear View LED và Color By Dell, Dell 1250c cho chất lượng bản in tương tự như công nghệ in laser, nhưng lợi thế hơn là vẫn giữ giá thành sản phẩm như các máy in phun khác. Máy được trang bị 4 hộp mực rời với 3 hộp màu và một hộp đen, cùng tốc độ in 10 trang màu/phút với chất lượng sắc nét và màu trung thực đến từng chi tiết.

Dell 1250c có bộ nhớ RAM 64MB và bộ vi xử lý 192 MHz đủ cùng độ phân giải ảnh 1.200 x 600 dpi. Máy có kết nối USB 2.0 và tương thích với các hệ điều hành Windows và Mac OS.

Dell 1135n có giá bán tham khảo tại thị trường Việt Nam là 5,5 triệu đồng trong khi Dell 1250c 5,3 triệu đồng.

Minh Phương