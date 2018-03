Ưu thế đa năng này được thể hiện trong danh mục sản phẩm mới được đưa ra thị trường của Canon. Trong đó hai sản phẩm máy in đơn sắc “3 trong 1” imageCLASS MF4412 và “4 trong 1” imageCLASS MF4450 là những chiếc máy in laser nhỏ gọn nhưng thực hiện được rất nhiều thao tác khác nhau này đặc biệt phù hợp với nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, văn phòng hay hộ gia đình…

Máy in đa chức năng đang là xu hướng trong văn phòng hiện đại.

Máy in MF4412 và MF4450 có giao diện màn hình LCD trực quan 5 dòng động bằng tiếng Việt rất đơn giản. Với giao diện này, người sử dụng có thể tiếp cận các tính năng dễ dàng đồng thời có thể giao tiếp thông tin ngay lập tức để tiết kiệm thời gian và việc in ấn trở nên thật đơn giản.

Không chỉ tiết kiệm diện tích, dễ dàng sắp xếp các khu vực làm việc, imageCLASS MF4412 và imageCLASS MF4450 còn được tăng cường công nghệ UFRII LT(Ultra Fast Rendering) độc quyền của Canon, tận dụng tối đa bộ xử lý trung tâm CPU của máy tính để nén dữ liệu thành dạng BITMAP và tăng tốc quá trình in mà không đòi hỏi thêm bộ nhớ, mọi dữ liệu hình ảnh và văn bản đều được in nhanh chóng. Chúng có thể in tới 23 trang một phút, thể hiện hình ảnh và các đoạn văn bản rõ nét với độ phân giải 1.200 x 600 dpi, đảm bảo cả về tốc độ và chất luợng bản in.

Máy in “3 trong 1” imageCLASS MF4412 nhỏ gọn trong văn phòng.

Máy cũng có thể thực hiện hàng loạt tác vụ như copy chứng minh nhân dân hai mặt vào một mặt giấy rất tiện lợi, copy 4 trong 1, tự động sắp xếp, phóng to hoặc thu nhỏ cho phù hợp với các tài liệu sử dụng trong văn phòng.

Với chức năng quét, imageCLASS MF4412 và imageCLASS MF4450 còn có được độ phân giải quang học lên tới 600 x 600 dpi, giúp lưu lại hình ảnh và trang văn bản rõ nét và dễ dàng dưới nhiều định dạng PDF, JPEG, TIFF hoặc BMP... Cùng với phần phềm scan MF Toolbox, các tài liệu sau khi scan có thể được gửi thẳng tới máy tính hoặc được đính kèm vào email rất thuận tiện.

Máy in image CLASS MF4450.

Máy in đa năng imageCLASS MF4412 và imageCLASS MF4450 được bán với giá lần lượt là 5.500.000 đồng và 9.200.000 đồng.

(Nguồn: T&A Ogilvy)