Máy in đa chức năng HP Deskjet 1050 AIO bao gồm khả năng in phun màu, quét và copy tài liệu. Với mức giá tham khảo khoảng 1.290.000 đồng (đã bao gồm VAT), model này hướng tới nhu cầu in ấn quy mô nhỏ như văn phòng nhỏ hay trong gia đình. HP Deskjet 1050 AIO có thiết kế nhỏ gọn, thử nghiệm vận hành để phù hợp với môi trường nóng, ẩm ướt hoặc bụi bặm tại Việt Nam. Máy đáp ứng các tiêu chuẩn thân thiện với môi trường và được hỗ trợ bởi dịch vụ HP service và HP Total Care. Thông số kỹ thuật tham khảo của HP Deskjet 1050 AIO Minh Phương