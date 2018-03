MacBook Air và Pro lên Core i Ivy Bridge, USB 3.0 / Bằng sáng chế MacBook Air có thể gây khó ultrabook

Các mẫu MacBook Air 11 inch mới ra mắt nửa đầu năm nay sử dụng vi xử lý Intel Core i thế hệ thứ 3 (Ivy Bridge) mới nhất. Phiên bản cấu hình tiêu chuẩn sử dụng vi xử lý Intel Core i5 tốc độ 1,7 GHz nhưng model được "mổ xẻ" bởi TechRepublic là bản có cấu hình mạnh bao gồm chip Intel Core i7 tốc độ 2 GHz. Đi kèm với vi xử lý này là chip đồ họa Intel HD Graphics 4000, điểm nâng cấp mạnh nhất so với thế hệ chip xử lý trước.

Ngoài ra, mẫu MacBook Air 2012 có thể hỗ trợ RAM tối đa 8 GB, so với 4 GB ở mẫu 2011, tốc độ cũng cao hơn với 1.600 MHz DDR3L SDRAM so với 1.333 DDR3 SDRAm của model cũ. Cấu hình ổ SSD cũng cho phép tùy chọn 512 GB cao gấp đôi so với mẫu 2011. Một số nâng cấp đáng kể khác như camera Facetime quay video chuẩn HD, hai cổng USB 3.0, cổng sạc MagSafe 2.

Các bức hình "mổ xẻ" MacBook Air 11 inch cho thấy máy không có thay đổi về cách sắp xếp linh kiện bên trong. Bộ pin dung lượng cao vẫn được đặt ở chính giữa, ở hai bên cạnh là hệ thống loa. Tương tự như mẫu MacBook Air 13 inch, bộ pin đi kèm mẫu 11 inch giống hệt so với phiên bản trước đó ra mắt cuối năm ngoái. Các bộ phận khác như bo mạch chủ, quạt làm mát, bo mạch I/O chạy dọc theo mép sau.

Nâng cấp khá nhiều nhưng model mới vẫn tồn tại những nhược điểm nhỏ. Do kích thước không lớn nên thiếu hụt đầu đọc thẻ nhớ SD như phiên bản 13 inch. Cấu hình với ổ cứng 64 GB có vẻ hơi nhỏ so với mức giá 999 USD. Và cuối cùng người dùng sẽ gặp khó khăn khi làm quen với màn hình kích thước 11,6 inch nếu đây là lần đầu tiên.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc nhất trên sản phẩm mới chính là việc bộ nhớ RAM được "gắn chết" vào bo mạch trong khi ổ SSD lại được thiết kế độc quyền cùng các ốc vít phía dưới chống giả mạo. Chính vì vậy, người mua cần cân nhắc thật kỹ việc chọn lựa cấu hình bởi việc nâng cấp gần như là bất khả thi.

Video giới thiệu linh kiện bên trong MacBook Air 11 inch.

Linh kiện bên trong MacBook Air 11 inch

Minh Phương