Lenovo T430u

Lấy cảm hứng từ trào lưu ultrabook nổi tiếng, Thinkpad T430u mang lại cảm giác mềm mại với độ dày chỉ có 19,8 mm, cân nặng 1,8 kg, khung hình 14 inch.

T430 nổi tiếng với kết cấu bộ khung thân máy bằng hợp kim magiê siêu bền và vỏ được phủ lớp chống trầy xước cùng lớp carbon siêu nhẹ của dòng ThinkPad. Bản lề cũng được thiết kế hoàn toàn bằng kim loại tạo sự ổn định với thao tác đóng mở máy.

Bàn phím của T430 theo phong cách ThinkPad mang lại những trải nghiệm đánh máy tuyệt vời. Đi kèm là hệ thống đèn nền dưới bàn phím cho phép người dùng dễ dàng sử dụng trong điều kiện thiếu ánh sáng.

Được trang bị Core i5 thế hệ 3 nền tảng công nghệ Ivy Bridge hiệu năng cao tùy thuộc nhu cầu người dùng, ThinkPad T430u sở hữu RAM 4 GB (có thể nâng cấp lên tới 16 GB), ổ cứng 500 GB 7200 vòng một phút, màn hình đồng bộ Intel HD Graphics 4000 mang giúp T430u xử lý nhanh nhẹn nhiều tác vụ cùng lúc.

ThinkPad T430u có khả năng bắt sóng Wi-Fi mạnh nhờ phần cứng Intel Centrino Advanced-N 6205 giúp truy cập mạng tốc độ cao, kết nối không dây 4.0 cho băng thông kết nối lên tới 1 Mbps. T430u sở hữu 4 cổng USB với hai cổng 3.0 và hai cổng 2.0. Đặc biệt cổng 2.0 luôn ở dạng "Always on – luôn hoạt động" nhờ vậy người dùng có thể sạc thiết bị cầm tay mà không cần phải khởi động máy.

Máy còn tích hợp âm thanh công nghệ vòm Dolby Advanced Audio v2 tiên tiến và webcam độ phân giải HD 720p có tính năng bắt nét theo khuôn mặt. Trên máy, bộ loa stereo được đặt hai bên bàn phím khiến hòa âm trở nên sống động và trung thực.

Không chỉ hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc, T430u còn là cỗ máy giải trí nhờ khả năng xử lý các ứng dụng mượt mà, hiệu năng cao.



An toàn dữ liệu là băn khoăn hàng đầu của người dùng, đặc biệt đối với doanh nhân. Do vậy, Lenovo đã đầu tư và sử dụng công nghệ nổi tiếng ThinkVantage Technology cho phép khôi phôi phục hệ điều hành và ứng dụng chỉ bằng một nút bấm. T430u mang đến sự an tâm cao nhất cho người dùng nhờ các công nghệ bảo mật hàng đầu FingerPrint (bảo mật vân tay), Trusted Platform Module (mã hóa toàn bộ tính năng bảo mật), Intel Anti-Theft Protection (bảo vệ an toàn dữ liệu khi bị mất máy) và Intel vPro technology(cho phép quản trị máy từ xa).Người dùng có thể đặt mật khẩu cho laptop, HDD, vô hiệu hóa các cổng ra vào USB, mạng.

Không nằm ngoài xu hướng công nghệ xanh đang phát triển trên thế giới, T430 được sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn cao nhất cho sản phẩm điện tử thân thiện với người sử dụng không gây độc hại với môi trường với tiêu chuẩn EPEAT GOLD và tiêu chuẩn tiết kiệm điện năng tiêu thụ của ENERGY STAR. Lenovo còn sử dụng công nghệ Rapidboot và Lenovo Enhanced Experience 3 for Windows 7 giúp T430 khởi động Windows 7 Professional nhanh hơn 40% so với PC khác cùng cấu hình.

Lenovo ThinkPad T430u được phân phối trên hệ thống đại lý của FPT Distribution trên toàn quốc.

Đánh giá Lenovo ThinkPad T430u:

Ưu điểm Cấu hình mạnh, sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến, thiết kế Ultrabook mỏng nhẹ, bảo mật và an toàn dữ liệu cao Nhược điểm Chưa trang bị ổ cứng SDD Đánh giá chung Vừa thừa kế được những tinh túy của dòng ThinkPad nổi tiếng vừa mang hơi thở mới trong thiết kế của dòng Ultrabook. Đây là chiếc laptop mạnh mẽ, nhưng gọn nhẹ và có khả năng di động cao rất phù hợp với đối tượng doanh nhân

Cấu hình và giá tham khảo:

Cấu hình Lenovo ThinkPad T430u Giá tham khảo ThinkPad T430u / 14”Wide LED HD, Anti-Glare,Black Color/ Intel® Core™ Processor i5-3317U(1.7GHz,3MB)/ 4 GB(1600) x 1/ 500GB SATA HDD (7200rpm) / No Optical Drive / Intel® HD Graphics 4000/Intel® Centrino® Wireless-N 2230 (2x2 BGN & BT4) / BT 4.0 / 720p HD Camera / Fingerprint Reader / 3 cell Li-polymer Battery 47 Whr / No Extended Life Battery / No Operating System 19,9 triệu đồng (đã gồm VAT

(Nguồn: FPT Distribution)