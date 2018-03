Samsung 'tấn công' thị trường Windows bằng loạt sản phẩm ATIV

ATIV Book 9 series chạy Windows 8 với thiết kế mỏng nhẹ, pin lâu cạnh tranh với MacBook Air của Apple.

Trong đó, ATIV Book 9 Plus là model cao cấp hơn với việc được trang bị vỏ làm từ kim loại, thiết kế mỏng (13,6 mm) và nhẹ (1,39 kg). Màn hình cảm ứng 13 inch được phủ lớp kính bảo vệ, chống trầy xước Gorilla Glass, đi kèm độ phân giải ấn tượng 3.200 x 1.800 pixel sắc nét hơn màn hình của Macbook Pro Retina 13 inch.

Sản phẩm sử dụng chipset Intel Core i5 Haswell với đồ hoạ HD 4400 tích hợp. Máy có RAM 8 GB và dùng ổ cứng SSD 256 GB hứa hẹn cho thời gian khởi động chưa đầy 6 giây. Bên cạnh đó, ATIV Book 9 Plus cũng được giới thiệu là có thời gian sử dụng pin ấn tượng lên tới 12 giờ, ngang ngửa với MacBook Air thế hệ mới của Apple.

Bên cạnh ATIV Book 9 Plus, Samsung còn giới thiệu thêm 1 mẫu Ultrabook nữa tại London là ATIV Book 9 Lite. Đây là model dự kiến sẽ được phát hành sớm hơn tại Việt Nam trong thời gian tới, giá bán hấp dẫn và hợp lý hơn nếu so với 9 Plus dù vẫn có thiết kế mỏng, nhẹ tương tự.

Thay vì dùng chất liệu kim loại, sản phẩm sử dụng lớp vỏ làm từ nhựa nhưng bóng bẩy, kiểu dáng thời trang với trọng lượng tổng thể 1,44 kg, mỏng 16,9 mm. Vẫn sử dụng màn hình 13,3 inch tương tự như Plus nhưng model Lite có độ phân giải màn hình là 1.366 x 768 pixel. Cấu hình được thu lại khi dùng bộ xử lý 4 nhân, RAM 4 GB bên cạnh ổ cứng dung lượng 256 GB.

Người dùng có thể lựa chọn ATIV Book 9 Lite phiên bản có màn hình cảm ứng hoặc không. Pin đi kèm theo máy cho thời gian sử dụng khá tốt lên tới 8,5 giờ.

Cấu hình chi tiết của ATIV Book 9 Plus và Lite

Ảnh thực tế Samsung ATIV Book 9

Tuấn Anh