Tại gian hàng Altech khu 12A, sẽ trưng bày các sản phẩm "khủng" như: thùng máy Antec Dark Fleet 85, RAM Corsair Dominator GT, Razer Naga, Razer BlackWidow Ultimate,... Ngoài ra, còn nhiều thương hiệu khác như Aiptek, A-Ram, Astrotek, Avermedia, Aywun, Inno3D, J&W, Palit, PCT, Shuttle, Thecus cũng sẽ tham gia triển lãm tại gian hàng Altech.

Máy tính chơi game đặt tại gian hàng Altech.

Khách tham quan gian hàng sẽ có cơ hội nhận được các sản phẩm cao cấp như card đồ họa, USB dung lượng cao, thùng máy tính cao cấp,… trong chương trình rút thăm trúng thưởng diễn ra vào mỗi ngày.

Ngoài ra, vào mỗi buổi của triển lãm, Altech sẽ tổ chức cuộc thi đấu game mang tên “Gamer – The Last Man Standing” trên hệ thống chơi game cao cấp với bo mạch chủ ASUS Crosshair IV Formula, bộ xử lý AMD Phenom II X4, card đồ họa HIS Radeon HD 6790; 4GB RAM DDR3. Người chơi sẽ có cơ hội tranh tài và khẳng định đẳng cấp để giành lấy những giải thưởng hấp dẫn: thùng máy cao cấp của Corsair, BitFenix, Gigazone.

Phối cảnh gian hàng tại VCW 2011.

Altech là nhà phân phối sản phẩm công nghệ lớn thứ 3 tại Australia. Sản phẩm chính của Altech bao gồm linh kiện, phụ kiện máy tính, hệ thống theo dõi và các sản phẩm công nghệ khác. Với hệ thống đặt hàng chuyên nghiệp và nhanh chóng, Altech hiện đang là đối tác chiến lược của hơn 60 thương hiệu mạnh trên toàn thế giới.

(Nguồn: Altech Việt Nam)