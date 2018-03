Laser ML-1666 có kích thước nhỏ gọn 13,4 x 8,8 x 7,2 inch, chỉ vừa bằng diện tích của một chiếc netbook. Máy có màu đen dương cầm bóng, không bám bụi.

Máy in Samsung ML-1666 có hộp mực chuẩn đi kèm lên đến 1,500 trang nên số lượng trang in gia tăng gấp 2 lần so với các máy in có hộp mực demo theo máy.

Samsung Laser ML-1666 do Digiworld Corporation (DGW) phân phối.

Samsung ML-1666 có độ ồn thấp (<49dBA), tốc độ in nhanh (lên đến 16 trang A4/phút) và nút bấm tiết kiệm mực in giúp dễ dàng chuyển sang chế độ chờ để tiết kiệm năng lượng.

Từ màn hình ra giấy, người dùng chỉ cần nhấn một nút nhấn nhờ nút nguồn được thiết kế ở phía trước và giúp người dùng thuận tiện chuyển sang chế độ chờ tiết kiệm năng lượng. Bản điều khiển phía trước dễ dùng với nhiều chức năng tiện dụng như tắt-mở đóng máy in, ngoài ra Samsung ML-1666 còn cung cấp chức năng in web, giúp ghi lại các phần hình ảnh trên bất kỳ trang web nào và sắp xếp chúng lên một clipboard.

Bộ nhớ 8MB giúp Samsung ML-1666 dễ dàng in liên tục nhiều văn bản có dung lượng lớn như bao gồm hình họa, biểu đồ, bản thiết kế có độ chi tiết và chính xác cao.

