Điều làm nên thành công cho Probook 44xxs không chỉ ở mức giá "thỏa đáng" mà còn ở sự thấu hiểu nhu cầu của người dùng. HP Probook 44xxs đã tạo được sức hút cho chủ doanh nghiệp hay bạn trẻ mới khởi sự kinh doanh khi chọn mua laptop.

Công nghệ thiết kế vỏ bên ngoài có lợi ích không nhỏ, nó giúp cho nhà kinh doanh hay chủ doanh nghiệp tiết kiệm khá nhiều chi phí về độ hao mòn tài sản cố định khi sử dụng dài lâu. Với HP Probook 44xxs, HP đã "dốc lực" tạo ra một hệ thống bảo vệ thông minh cho dữ liệu ngay từ thiết kế bên ngoài bằng vỏ nhôm Durable bền bỉ. Đây là vật liệu thường được dùng chế tạo máy bay với tiêu chuẩn nghiêm ngặt về mỏng nhẹ, độ bền hay sự hao mòn. Máy được gia cố bằng các khớp nối kim loại rất chắc chắn, không những có độ bền cao mà còn hạn chế rung, lắc màn hình khi làm việc trên xe hay ở môi trường nhiều tác động.



Với các nhà kinh doanh trẻ hay môi trường doanh nghiệp, bảo mật dữ liệu được đặc biệt coi trọng, bởi đó là những bí mật kinh doanh, chiến lược phát triển hay dữ liệu tài chính quan trọng không thể bị rò rỉ. HP Probook 44xxs cung cấp cho doanh nghiệp hay nhà kinh doanh nhỏ lẻ một hệ thống bảo mật dữ liệu thông minh và tin cậy, từ đăng nhập bằng vân tay, khuôn mặt. Ngoài ra còn trang bị một chìa khóa vạn năng HP ProtectTools có khả năng mã hóa tất cả các dữ liệu trong ổ cứng, ngăn chặn hoàn toàn các truy nhập trái phép.

Máy còn cho phép sử dụng một password khi đăng nhập vào Windows và BIOS, tính năng này giúp người dùng dễ nhớ. Còn với những ý đồ ăn cắp dữ liệu thì bẻ khóa BIOS là điều không thể. Thậm chí, nếu máy tính xách tay bị đánh cắp, chủ nhân có thể xóa dữ liệu vĩnh viễn từ xa bằng phần mềm Computrace. Hay xác định được vị trí của máy tính thông qua một lớp bảo mật bổ sung Computrace LoJack Pro và địa chỉ IP của máy.



Với HP Probook 44xxs, doanh nghiệp có thể tiết kiệm khá nhiều thời gian và chi phí nhân công, đi lại bằng cách tổ chức tối ưu nhóm kỹ thuật hỗ trợ. Chỉ cần một người ngồi tại một nơi là có thể chạm tới tất cả các máy tính trong toàn hệ thống doanh nghiệp, dù ở những tỉnh thành khác nhau. HP Probook 44xxs cho phép người quản trị trung ương có thể quản lý, điều chỉnh máy tính từ xa thông qua hệ thống mạng.



HP Probook 44xxs có nhiều cấu hình phù hợp với nhu cầu sử dụng, trong đó Probook 4430s (A9D57PA) có mức giá mềm nhất nhưng vẫn chạy tốt các phần mềm bán hàng chuyên nghiệp. Máy trang bị vi xử lý Intel Core i3; RAM 2 GB, ổ cứng 500 GB công nghệ chống sốc HP 3D DriveGuard. Hệ thống âm thanh vòm SRS Premium có khả năng lọc tạp âm. Kèm theo micro và HD webcam tích hợp, giúp cho những cuộc họp thông qua video đạt hiệu quả tốt nhất.

HP Probook 44xxs được xem như một "thư ký số" nhanh nhạy, giúp chủ nhân có thể dễ dàng đánh dấu, xem lịch làm việc, gửi e-mail, xem địa chỉ đối tác trên máy tính ngay lập tức, truy cập web trong vòng vài giây ngay cả khi máy đang tắt. Nếu công việc bận rộn phải di chuyển liên tục, nhà kinh doanh có thể sạc pin nhanh trong vòng 5 hoặc 10 phút là có thể dùng được khoảng nửa tiếng khi cần gấp hoặc sạc đầy 90% trong vòng 90 phút, rút ngắn một nửa thời gian chờ sạc pin so với máy tính thông thường nhờ công nghệ HP Fast Charge.



Chiếc máy tính để bàn này vừa có mức giá mới được giảm 1 triệu đồng so với tháng trước, tặng thêm chuột quang cao cấp không dây trị giá 350.000 đồng trong thời gian từ nay đến 30/11. HP Probook 44xxs đang là sản phẩm bán chạy nhất trong phân khúc laptop cho công việc kinh doanh. Chương trình áp dụng cho các mã sản phẩm A9D57PA, B4U88PA, B4V34PA, B4V35PA, B4V37PA, B4V38PA, A5K36AV, A1C70AV-3, A1C70AV-5, A5K36AV-3, A5S82AV-7 (do DGW phân phối). Riêng khách hàng khu vực TP HCM, Đà Nẵng và Hà Nội còn hưởng thêm gói bảo hành tận nơi từ HP.

Người dùng có thể tìm mua sản phẩm chính hãng tại các đại lý máy tính lớn trên toàn quốc như ở TP HCM là Phong Vũ, Hoàn Long; Bách Khoa, tại Đà Nẵng là Phi Long, Quốc Nghĩa, Phan Quang và ở Hà Nội là Trần Anh, Phúc Anh, Pico. Tham khảo thông tin tại website: http://www.digiworld.com.vn/.



Cấu hình tham khảo HP Probook P4430s (A9D57PA):



- CPU: Intel Core i3-2370M (2 x 2.40 GHz, 4 Threads, 3 MB L3 cache)

- 14 inch HD WLED BrightView

- 2 GB DDR3, 500 GB HDD

- Intel HD Graphics 3000 650 MHz - 1.1 GHz

- 6cell 47WHr 3 hours

- Giá: 10,99 triệu đồng (chưa bao gồm VAT)

(Nguồn: DGW)