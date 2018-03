Compaq Presario CQ41. Ảnh: Priceindia.

HP đã đưa vào thị trường Việt Nam mẫu máy tính xách tay giá rẻ Compaq Presatio CQ41, phiên bản nâng cấp của dòng CQ40 quen thuộc. CQ40 đã liên tục đứng trong top máy tính xách tay bán chạy tại thị trường châu Á.

Tất cả các mẫu trong dòng CQ41 đều được trang bị vi xử lý Core i3 và Core i5, hai mẫu CPU mới trong họ CPU Core i3/i5/i7 với hàng loạt cải tiến vượt trội so với thế hệ CPU Pentium Duo và Core 2 Duo.

Cụ thể, thiết kế vi mạch xử lý trên nền tảng công nghệ 32nm gia tăng đáng kể hiệu suất so với công nghệ 45nm của Core 2 Duo. Khả năng phân luồng xử lý dữ liệu tăng lên bốn (so với hai của vi xử lý trước đây) đáp ứng cho các ứng dụng sử dụng nhiều tài nguyên dữ liệu bộ vi xử lý. Dòng laptop mới sẽ hỗ trợ xử lý bộ nhớ DDR3 800/1066, tích hợp xử lý đồ họa độ phân giải HD, hỗ trợ chuẩn Full HD (1080). CQ41 được tích hợp công nghệ điều khiển trực tiếp bộ nhớ RAM (Integrated memory controller) giúp gia tăng xử lý dữ liệu giữa bộ nhớ và CPU truyền dữ liệu từ RAM tới CPU so với công nghệ FSB trước đây. Những máy dùng CPU Core i5 có khả năng tăng tốc xung nhịp (Over Clock) trong những tính huống theo yêu cầu giúp nâng cấp khả năng tính toán cho các ứng dụng đòi hỏi tốc độ xử lý cao.

CQ41 không có thay đổi về thiết kế bên ngoài. Ảnh: Supremeinfocom.

Ngoài sự nâng cấp về vi xử lý, Compaq Presario CQ41 không có thay đổi về thiết kế bên ngoài và các tính năng so với dòng CQ40. Dòng này vẫn thừa hưởng các tính năng làm nên sự khác biệt của máy tính giá rẻ CQ40, như thiết kế bỏng bảy với công nghệ trống trày xước bên ngoài và bề mặt máy. Trang bị các tính năng giải trí tiên tiến: Kết nối HDMI, tích hợp Webcam 1.3, màn hình hiển thị hỗ trợ chuẩn HD (720) và tích hợp loa hiệu AltechLansing, hỗ trợ ổ đĩa đọc ghi chuẩn ghi nhãn đĩa LightScrible.

Cấu hình của Compaq Presario CQ41 đáp ứng tốt các nhu cầu làm việc cơ bản như bộ nhớ RAM 2GB, khả năng nâng cấp tên tới 8GB, ổ đĩa cứng từ 250GB tới 320GB, kết nối mạng không dây chuẩn BGN kết hợp Bluetooth 2.0, khe đọc thẻ nhớ 5 in1, các cổng kết nối RJ45, Mic, HeadPhone, và 3 cổng USB 2.0.

Một cải tiến đáng kể của Presario CQ41 là sự quay trở lại tính năng hỗ trợ cho hệ điều hành Windows XP, điều mà HP bỏ qua ở dòng sản phẩm CQ40 từng gây nhiều khó khăn cho người sử dụng khi muốn hoạt động trên hệ điều hành này.

Hiện tại, CQ41 có 5 mẫu và phân thành hai dòng: CQ41-xxxTU với bộ xử lý đồ họa tích hợp, phù hợp với nhu cầu làm việc ít liên quan tới xử lý đồ họa, và CQ41-xxxTX với bộ vi xử lý đồ họa rời đáp ứng các công việc liên quan tới ứng dụng đồ họa và giải trí game 3D.

Giá dự kiến của CQ41 là từ 12,5 tới 17,5 triệu đồng.

Đức Thanh