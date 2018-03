Dòng router E4200 được Cisco rất chú trọng về thiết kế bên ngoài hướng đến sự trang trọng và tinh tế. Thoạt nhìn Linksys E4200 giống một chiếc notebook với hình khối chữ nhật, mặt trên phẳng và ăng ten được chuyển vào trong.

Ngoài thiết kế mới, E4200 còn có khả năng chạy ở băng tần 5Ghz với tốc độ truyền tải lên đến 450 Mb/giây trong khi các model trước đây chỉ đạt mức 300 Mb/giây ở chuẩn 802.11n. Với tốc độ này, các doanh nghiệp có thể thiết lập mạng nội bộ hoạt động ổn định với hiệu suất cao.

Phía sau có thêm nút bấm tính năng Wi-Fi Protected Setup (WPS), nút reset router và cổng USB 2.0 sử dụng để kết nối ổ cứng cắm ngoài, với chức năng lưu trữ mạng (NAS), hỗ trợ cả chuẩn NTFS và FAT 32.

E4200 cũng sử dụng phần mềm quản lý Cisco Connect giống như các model thuộc dòng E-Series, giao diện đơn giản và thân thiện với người dùng. E4200 có nhiều tính năng tiện lợi như guest network (mạng khách), Quality of Service giúp theo dõi tốc độ up và down stream… Người dùng có thể sử dụng tính năng này qua web menu mà không phải cài bất cứ phần mềm gì trên máy tính.

Hiện E4200 chưa tương thích với chuẩn IPv6 nhưng các phiên bản firmware update tiếp theo sẽ khắc phục được vấn đề này. Giá tham khảo E4200 khoảng 4,2 triệu (đã gồm VAT).

Bên cạnh E4200, Cisco tiếp tục đẩy mạnh việc đưa các sản phẩm E1000, E2000 và E3000 thuộc dòng Linksys E-Series đến với người dùng Việt Nam. Các sản phẩm này đều dùng công nghệ wireless chuẩn N cho phép truyền tải được các bộ phim HD, các tập tin dung lượng lớn hay chơi game trực tuyến.

Việc cài đặt đối với E1000, E2000 và E3000 nhanh chóng nhờ vào phần mềm Cisco Connect. Do đó người dùng chỉ cần cấu hình với 3 bước đơn giản. Tính năng tạo mật khẩu cho mạng Wi-Fi được đơn giản hóa chỉ với 2 bước thiết lập giúp tạo mật khẩu riêng cho hệ thống mạng với công thức mã hóa tiên tiến và bảo mật cao.

Từ 15/7 đến 15/8, khi mua một trong các sản phẩm phát sóng Wi-Fi Linksys E1000, E2000, E4200, WAG120N và WAG160N từ hệ thống phân phối của FPT Distribution, người dùng sẽ nhận được thẻ điện thoại Mobi trị giá từ 50.000 đồng đến 150.000 đồng. Cụ thể như sau:

Model Mệnh giá thẻ Linksys E1000 Wireless-N Router 50.000 đồng Linksys E2000 Advanced Wireless-N Router 100.000 đồng Linksys E4200 Maximum Performance Wireless-N Router 150.000 đồng Linksys WAG120N Wireless-N Home ADSL2+ Modem Router 100.000 đồng Linksys WAG160N Wireless-N Home ADSL2+ Modem Router 100.000 đồng

Tham khảo chi tiết tại website http://www.ciscolinksys.com.vn/.

