Chromebook đầu tiên của HP ra mắt vào 17/2

Người dùng có thể đặt mua Chromebook mới của HP ngay trong hôm nay, sớm hơn so với tin đồn trước đây là ngày 17/2. Giống các mẫu Chromebook khác, Pavilion 14 cũng đi kèm dịch vụ Google Drive với dung lượng miễn phí là 100 GB dùng trong vòng 2 năm.

Chromebook của HP có giá khoảng 6,25 triệu đồng. Ảnh: Engadget.

Pavilion 14 Chromebook của HP dày gần 21 mm, có thiết kế bo tròn hơn so với mẫu Chromebook của Google do Samsung sản xuất. Theo Engadget, máy được trang bị vi xử lý Intel Celeron 847 tốc độ 1,1 GHz, manh hơn một chút so với đối thủ vốn sở hữu vi xử lý lõi kép Samsung Exynos 5 Dual (5250). Model của Hewlett-Packard cũng sở hữu bộ nhớ RAM là 2 GB, bộ nhớ trong 16 GB cùng màn hình độ phân giải 1.366 x 768 pixel.

Sản phẩm mới của HP hỗ trợ các cổng kết nối như HDMI, USB 2.0, Ethernet và đầu đọc thẻ nhớ SD. Pin đi kèm sản phẩm này có khả năng hoạt động liên tục trong 4 tiếng 15 phút, kém hơn nhiều so với Chromebook của Google là 6,5 tiếng.

Thanh Tùng