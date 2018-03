Dưới đây là một số mẫu tiêu biểu.

1. Razer Black Widow Expert

Razer Black Widow Expert là sự lựa chọn tốt đối với người dùng có khả năng tài chính hạn chế.

Ảnh: Digicomp-tech.

Ưu điểm: Cụm phím multimedia tiện lợi, tiết kiệm diện tích. Phím bấm có bề mặt nhựa nhám không bị bám mồ hôi và vân tay. 5 phím macro tiện dụng. Cụm phím bên trái, tập trung ở các phím WASD, Shift và Ctrl chống ghosting tốt. Đèn hiển thị Caps, Scrlck, Numlk được thiết kế ngầm dưới bề mặt trông khá bắt mắt. Razer Black Widow Expert giao tiếp với máy tính qua cổng USB, dây được bọc lưới dày và cứng cáp, đầu USB mạ vàng. Font chữ in trên phím “độc”, được in trực tiếp trên mặt phím. Kết cấu chắc chắn. Có các tính năng như Gaming mode, On The Fly Macro Recording – tự động ghi nhớ chuỗi các phím thực thi, các thiết lập Macros và Profiles hữu dụng khác.

Nhược điểm: Chân nâng bàn phím yếu. Các ký tự in trên phím bấm dễ bám bụi và khó lau chù do có rãnh mờ ở giữa. Phần khung viền dễ dính bẩn. Phím Macro để gần các phím tay trái, dễ bấm nhầm khi sử dụng chưa quen. Không hỗ trợ NKRO.

Nhật xét chung: Với giá 1.899.000 đồng, tuy thiếu đi chức năng NKRO, Razer Black Widow Expert vẫn là sự lựa chọn tối ưu đối với người sử dụng “ít vốn” nhưng lại muốn sở hữu một sản phẩm tốt.

2. Razer Black Widow Ultimate.

Razer Black Widow Ultimate bổ sung thêm nhiều tính năng và hiệu ứng đèn so với phiên bản Expert. Ảnh: Engadget.

Ưu điểm: Hệ thống đèn bàn phím và font chữ ấn tượng. Chất lượng nhựa bàn phím tốt. Dây dẫn, jack cắm tốt, cứng cáp và bền bỉ. Có các tính năng như Gaming mode, On The Fly Macro Recording – tự động ghi nhớ chuỗi các phím thực thi, các thiết lập Macros và Profiles hữu dụng. 5 chân cao su nâng bàn phím vững chãi. Có đầu cắm USB, Mic và Audio mở rộng, được mạ vàng làm tăng khả năng tiếp xúc của jack cắm. Các phím Function Key F1-F10 được kéo sang bên phải làm tăng tính tiện dụng trong khi thao tác.

Nhược điểm: Mức giá cao. Không có chức năng NKRO. Dễ bám bụi và dấu vân tay do lớp phủ cao su trơn trên mặt phím. Thao tác khi sử dụng chân chống tạo ra những tiếng khó chịu. Khu vực cổng kết nối mở rộng chưa hợp lý.

Nhận xét chung: Razer Black Widow Ultimate là bản nâng cấp của Razer Black Widow Expert, vừa giữ nguyên được những ưu điểm vốn có của BWE vừa được trang bị thêm hệ thống đèn led ấn tượng. Tuy nhiên, với giá thành cao và sự thiếu hụt tính năng NKRO, Razer Black Widow Ultimate dễ bị các đối thủ có gần mức giá như Steelseries 6GV2 đánh bại.

Sản phẩm có giá 2.717.000 đồng.

3. Steelseries 6GV2.

Steelseries 6GV2 nổi bật với phong cách "nồi đồng cối đá". Ảnh: Coolest-gadgets

Ưu điểm: Thiết kế cổ điển, đơn giản. Chất lượng bàn phím tốt. Hỗ trợ các phím Multimedia tiện ích. Chân chống cao tiện cho việc thao tác. Bàn phím chắc chắc chắn. Hỗ trợ NKRO.

Nhược điểm: Phím Windows trái đã bị thay bằng phím function của SteelSeries khiến một số phím tắt thường xuyên sử dụng mất tác dụng, như Windows+E hay Windows+D… Một số người không hài lòng do bàn phím thiếu đèn led và có thiết kế giống với bàn phím thông thường. Giá thành cao.

Nhận xét chung: Steelseries 6GV2 thích hợp cho người sử dụng ưa tính đơn giản và quan tâm nhiều tới chất lượng hơn. Sản phẩm đang có giá 2.291.000 đồng.

4. Steelseries 7G

Steelseries 7G được nhiều game thủ đánh giá cao về chất lượng. Ảnh: Productwiki.

Ưu điểm: Thiết kế mạnh mẽ. Bàn phím nhạy, êm, độ bền cao và được thiết kế cao cho độ nảy tốt. Các cổng giao tiếp được mạ vàng cho tín hiệu tốt. Dây kết nối lớn, dài và được bọc bằng nilon chắc chắn. Các phím Media chức năng tương thích tốt. Miếng kê tay lớn giúp giảm cảm giác mỏi khi thao tác. Tích hợp tính năng Steelseries Media Controls. Tích hợp các cổng ra headphone và cổng vào microphone, cùng 2 cổng USB. Phần tiếp xúc mặt bàn bằng cao su tăng khả năng chống xê dịch trong khi sử dụng. Hỗ trợ NKRO.

Nhược điểm: Các ký tự in trực tiếp trên phím dễ bị mờ sau một thời gian sử dụng. Phím bấm hơi trơn đối với những người hay ra mồ hôi tay. Miếng lót tay lỏng lẻo. Giá thành cao. Cụm đèn led Numlock, Caplock và Scroll quá sáng trong bóng tối gây khó chịu cho mắt người sử dụng.

Nhận xét chung: Steelseries 7G là lựa chọn cho những người sử dụng nhiều “đạn” và đòi hỏi sản phẩm chất lượng cao. Với giá 3.444.000 đồng, đây là sản phẩm tốt nhất có hàng chính hãng trên thị trường hiện nay.

Xuân Ngọc