Ảnh thực tế Ultrabook của HP xuất hiện / HP ra ultrabook mang tên Folio 13

Tương tự như các dòng ultrabook khác, HP Folio 13 cũng sử dụng vật liệu nhôm làm vỏ để gia tăng độ bền do kiểu dáng mỏng và tản nhiệt tốt hơn so với vỏ nhựa thông thường. Sản phẩm của HP không quá nổi bật với độ mỏng nhẹ so với những "người anh em" cùng dòng với cân nặng 1,49 kg và mỏng 1,8 cm.

HP Folio 13 trang bị màn hình kích thước 13,3 inch độ phân giải 1.366 x 768 pixel, tùy chọn công nghệ công nghệ TPM (Trusted Platform Module), vi xử lý Core i5-2467M, bộ nhớ RAM 4 GB, pin 6 cell và công nghệ CoolSense của HP.

Sản phẩm của HP có đèn nền bàn phím, viền màn hình mỏng, cấu hình khởi điểm với ổ SSD dung lượng tối đa 128 GB nhưng giá chỉ từ 900 USD. Folio 13 có thiế kế mang hơi hướng của dòng giải trí Pavilion nhưng khác biệt ở điểm mỏng nhẹ hơn.

Dưới đây là một số hình ảnh thực tế của HP Folio 13.

Toàn bộ lớp vỏ máy được làm bằng nhôm. Thiết kế với cân nặng 1,49 kg và mỏng 1,8 cm. Màn hình kích thước 13 inch.... ...với viền hai bên khá mỏng. Thiết kế bàn phím bằng nhựa màu đen khiến nét tổng thể nhìn không khác nhiều so với dòng giải trí Pavilion. Phím nguồn được đặt riêng. Xem tiếp các chi tiết khác của Folio 13

Minh Phương

Ảnh: Engadget