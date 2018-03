Không ai có thể nói trước được những sự cố nguồn điện như mất điện, nhiễm sét hay nghiêm trọng hơn là xung điện khiến bo mạch chủ bị cháy, chết ổ cứng... Rất khó để tìm ra cách phục hồi dữ liệu thất thoát trước những sự cố như thế nếu không được dự phòng bằng sản phẩm bộ lưu điện. Bộ lưu điện - UPS (Uninterruptible Power Supply) - là thiết bị có thể cung cấp điện năng dự phòng trong một khoảng thời gian cần thiết nhất định để giúp duy trì hoạt động cho các thiết bị điện khi gặp sự cố điện nguồn hay đơn giản để tắt thiết bị một cách an toàn.

Bộ lưu điện Back-UPS RS 500 của APC không chỉ lưu trữ nguồn điện mà còn bảo vệ tốt các thiết bị điện vốn nhạy cảm với sự biến thiên của điện áp. Sản phẩm cung cấp nguồn điện dự phòng ổn định trong khoảng thời gian dài hơn mà còn ngăn chặn hiệu quả các rủi ro do sốc điện, sét lan truyền, nhiễu thông tin cho cả chiếc máy tính lẫn các thiết bị ngoại vi đi kèm.

Nổi bật nhất ở dòng sản phẩm này là công nghệ điều chỉnh điện áp tự động AVR (Automatic Voltage Regulation) – công nghệ chỉ có ở các dòng Back-UPS RS. Công nghệ này cho phép tự động điều chỉnh điện áp trong điều kiện dao động nguồn mà không cần dùng tới pin. Vì thế, khi điện áp đầu vào thay đổi đột ngột thậm chí là mất điện thì các thiết bị kết nối với APC Back-UPS RS 500 vẫn hoạt động bình thường mà không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Điều này còn giúp cho pin có thể hoạt động lâu hơn khi bị mất nguồn.

Bộ lưu điện APC Back-UPS RS 500

Trong trường hợp mất điện, pin dự phòng của bộ lưu điện Back-UPS đảm bảo lưu trữ năng lượng đủ để bạn có thể kết thúc công việc còn dang dở, tắt các thiết bị một cách an toàn và bảo vệ các dữ liệu. Ngoài ra tính năng khởi động nguội cho phép khởi động lại máy chỉ sau một lần nhấn nút khởi động nguội phía sau máy (Reset Button) là tất cả lại có thể được vận hành trơn tru.

Ngoài máy tính, APC Back-UPS RS 500 rất thích hợp để bảo vệ máy in cá nhân, máy tính tiền , modem... trong những lúc mất điện đột ngột hay các sự cố về cháy nổ.

Bộ lưu điện APC Back-UPS RS 500 tuân thủ nghiêm ngặt quy định về hạn chế chất nguy hại - ROHS, đảm bảo an toàn và thân thiện với người dùng trong quá trình vận hành sử dụng. Ngoài ra chất lượng và các chỉ số của bộ lưu điện này đáp ứng được điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng, ẩm, mưa nhiều của Việt Nam. Sản phẩm APC UPS đạt giải thưởng UPS tiêu biểu nhất do các Giám đốc Cấp cao CNTT tại Việt Nam bình chọn trong hai năm liên tiếp (2010 và 2011, IDG CIO/CEO Summit), đồng thời sản phẩm APC Back-UPS còn nhận giải thưởng “Tin và Dùng 2010” do Thời báo Kinh tế Việt Nam bình chọn.

Sản phẩm thuộc Bộ phận Giải pháp CNTT (Thương hiệu APC), tập đoàn Schneider Electric (Pháp), góp mặt trên thị trường Việt Nam thông qua nhà phân phối Digiworld Corporation (DGW). Tại Việt Nam, sản phẩm được bảo hành theo chế độ “Một đổi Một”.

Sản phẩm sẽ được trưng bày tại triển lãm VCE Expo 2011 do IDG tổ chức từ ngày 27 đến 30/10 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội. Khách hàng tham quan gian hàng APC - Digiworld sẽ có cơ hội được tặng phiếu giảm giá 100.000 đồng khi mua sản phẩm APC UPS RS 500 (áp dụng từ ngày 27/10 đến 4/11). Chi tiết chương trình liên hệ nhân viên trực gian hàng. Ngoài ra, đăng ký sớm tại trang web www.apc.com/promo, nhập vào keycode 10540P để có cơ hội nhận được quà tặng là APC USB 4GB.

(Nguồn: DGW)