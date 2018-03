AMD sẽ cắt giảm 10% nhân công lao động trên toàn thế giới vào năm 2012. Ảnh: Glassdoor.

Theo Cnet, AMD vào năm 2012 sẽ cơ cấu lại công ty bằng cách cắt giảm 10% nhân công trên toàn thế giới, tương đương với 1.400 lao động. Điều này sẽ giúp cho hãng sản xuất chip tiết kiệm được 200 triệu USD. Đây là động thái gây ảnh hưởng lớn đầu tiên do CEO mới của hãng, Rory Read thực hiện. Rory Read trước đây vừa là giám đốc điều hành vừa là chủ tịch của Lenovo, sau đó, ông đã thay thế Dirk Meyer để trở thành CEO của AMD vào tháng một năm nay.

Ông Rory Read cho biết, "việc giảm cơ cấu chi phí và tập trung và nguồn nhân lực toàn cầu vào các cơ hội tăng trưởng quan trọng sẽ giúp cho hãng trở nên cạnh tranh và đạt được trạng thái cân bằng về hoạt động chiến lược thúc đẩy sự tăng trưởng trong tương lai. Những việc mà chúng tôi đang làm nhằm cải thiện khả năng đáp ứng được nhu cầu thị trường thế giới của AMD và nắm lấy ngôi vị dẫn đầu trong thị trường điện toán đám mây và thiết bị tiết kiệm năng lượng mới nổi".

Hiện tại, AMD vẫn đang tiếp tục đánh mất thị phần của mình vào tay đối thủ là Intel. Hãng này chiếm 10,1% tổng doanh thu vi xử lý trên toàn cầu trong quý I năm nay, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái và 0,8% so với quý IV/2010, theo dự tính của iSuppli. Trong khoảng thời gian đó, doanh thu chip toàn cầu của Intel lại chiếm tới 82,6%, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái và 1,6% so với quý IV/2010. Quý II năm nay, doanh thu Intel đạt 81,8% thị phần chip toàn cầu, tăng 1,1% so với quý II/2010 còn AMD lại giảm 1,1%.

Thanh Tùng