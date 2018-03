Aspire One nhanh chóng được thị trường đón nhận sau khi ra mắt. Ảnh: Engadget.

Nếu viễn cảnh này trở thành hiện thực, đó sẽ là một thất bại "khó nuốt trôi" đối với Asus, hãng mở ra một phân khúc thị trường mới với dòng sản phẩm tí hon mang thương hiệu Eee PC. Thành công của Eee PC đã giúp cho tên tuổi của Asus được biết đến như là nhà sản xuất netbook số một thế giới.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Acer Aspire One vào tháng 6 năm nay đã làm đảo lộn mọi thứ. Không chỉ được thị trường nhanh chóng đón nhận nhờ sở hữu màn hình và bàn phím lớn hơn so với Eee PC, Aspire One còn góp phần thôi thúc các hãng máy tính lớn nhảy vào cạnh tranh trong phân khúc laptop mini, trực tiếp đe dọa thị phần của Asus.

Quý III năm nay, trong khi doanh số của Eee PC chỉ dừng ở mức 1,7 triệu chiếc, thì số lượng Aspire One bán ra đạt 2,4 triệu sản phẩm. Trong quý IV, Asus hy vọng sẽ bán thêm được từ 1,6 đến 1,8 triệu chiếc Eee PC, trong khi mục tiêu của Acer là vượt qua mốc 2,4 triệu chiếc của quý III.

Phát biểu tại buổi họp báo công bố kết quả kinh doanh quý III, Giám đốc điều hành Acer, ông Gianfranco Lanci cho biết "phân khúc thị trường netbook đang có những diễn biến đầy hứa hẹn". Ông này tuyên bố, mục tiêu mà Acer đặt ra cho năm tới là phải bán được từ 12 đến 15 triệu chiếc Aspire One.

Anh Linh (theo PC World)