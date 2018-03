Samsung R430 có thiết kế vân kim cương chống trầy xước, bàn phím thuận tiện với bàn di chuột LED phát sáng. Sản phẩm là lựa chọn hợp lý cho giới văn phòng trẻ và sinh viên.

Sản phẩm được trang bị bộ vi xử lý Intel Core 2 Duo T6600 và card màn hình rời Nvidia Geforce 512 MB GDDR3 giúp người sử dụng dễ dàng trải nghiệm công nghệ hình ảnh tốt nhất từ xử lý đồ họa đến giải trí đa phương tiện.

Màn hình hỗ trợ HD chuẩn 16:9 cho chất lượng hình ảnh sắc nét với các ứng dụng thiết kế và giải trí. Với dung lượng bộ nhớ 3 GB, hỗ trợ bus tốc độ cao 1.066 Mhz, R430 đáp ứng được các ứng dụng đồ họa với hiệu suất cao như game 3D.

Ngoài ra, việc hỗ trợ chuẩn HDMI cũng là một nét mạnh trong việc kết nối R430 với các thiết bị HD khác. Thông qua cổng kết nối này, người dùng dễ dàng giải trí với các thiết bị khác như dàn âm thanh HD, màn hình HD LCD cỡ lớn...

Ổ cứng 320 GB giải quyết tốt yêu cầu lưu trữ dữ liệu như phim ảnh, âm nhạc. Kết nối bên ngoài gồm 3 cổng USB 2.0, đầu đọc thẻ 3 trong 1 và Webcam 0.3 megapixel, ổ DVD super multi dual layer. Pin 6 cell cho phép làm việc liên tục trong khoảng 4 giờ trong điều kiện thông thường như các ứng dụng Web, văn phòng…

Ngoài ra, Samsung R430 còn được trang bị tính năng Failsafe giúp theo dõi vị trí chiếc máy tính. Khi không may bị thất lạc, tính năng Failsafe còn có thể khóa các ứng dụng và mã hóa dữ liệu để đảm bảo an toàn tối đa. Bên cạnh đó, tính năng Recovery Solution của Samsung R430 còn giúp dữ liệu an toàn vì nó tự động back up dữ liệu thường xuyên trên chính ổ cứng của máy.

Việc hỗ trợ chuẩn n giúp người dùng dễ dàng có được kết nối không dây nhanh và hiệu quả. Ngoài ra, kết nối Bluetooth cũng được hỗ trợ giúp bạn dễ dàng kết nối không dây với các thiết bị hỗ trợ modem Bluetooth để có thể truy cập 3G nhanh chóng.

Giá bán lẻ sản phẩm theo công bố của FPT Distribution là 16.400.000 đồng (đã bao gồm VAT). Từ nay đến hết ngày 15/5, khi mua Samsung R430, khách hàng sẽ được tặng phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng. Thông tin chi tiết về sản phẩm và chương trình tại các đại lý của FPT Distribution.

(Nguồn: FPT Distribution)