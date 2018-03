Sản phẩm mang mã hiệu F700S dùng chip Intel Celeron M/VIA C7 1,86 GHz FSB 400 MHz; chipset VIA PN800 + VIA 8235CE; màn hình 14,1 inch TFT; ổ cứng 80 GB SATA; RAM 256 MB; ổ DVD combo. Hệ điều hành do người dùng tự chọn cài, chưa có modem; trọng lượng 2,5 kg. Giá: 488 USD (khoảng 7,8 triệu đồng) +5% VAT.

Laptop F400S dùng chip Intel Celeron M 440 1,86 GHz; chipset Intel 943GML+ Intel ICH7-M; DDR-II 512MB; màn hình 14,1 inch; ổ cứng 100 GB SATA; ổ DVD combo. Hệ điều hành do người dùng tự chọn cài, chưa có modem; trọng lượng 2,4 kg. Giá: 535 USD (khoảng 8,6 triệu đồng) + 5% VAT.

F233S sử dụng chip Duo Core T2330 1,6 GHz của Intel; chipset SIS M672; DDR 2 1GB DDR-II; màn hình 14,1 inch; ổ cứng 100 GB SATA; ổ DVD combo; hỗ trợ kết nối không dây; trọng lượng 2,4 kg. Hệ điều hành do người dùng tự chọn cài. Giá: 556 USD (khoảng 8,95 triệu) +5% VAT.

Laptop F208S dùng chip Intel Duo Core T2080 1,73 GHz; chipset Intel 943GML+ Intel ICH7-M; DDR-II 1 GB; màn hình 14,1 inch; ổ cứng 100 GB SATA; ổ DVD combo, có WLAN nhưng chưa có modem. Hệ điều hành người dùng tự chọn cài, trọng lượng 2,4 kg. Giá: 603 USD (khoảng 9,7 triệu đồng) + 5% VAT.

VNPC vừa xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện máy tính tại khu công nghiệp Tiên Sơn (Bắc Ninh), ứng dụng công nghệ chuyển giao từ nhiều hãng nước ngoài; đồng thời lắp ráp máy bộ, phân phối bo mạch chủ Triotech, RAM Patriot...