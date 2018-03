Acer TM 2484. Ảnh: DigiWorld.

TM 2484 có kiểu dáng sang trọng và được trang bị cấu hình mạnh với bộ vi xử lý Celeron M 1,86 GHz, 1 MB L2 cache, chipset Intel 940GML, RAM DDR2 512 MB, ổ cứng SATA 80 GB cùng hệ thống chống sốc nhằm đảm bảo tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh và hiệu quả cho người sử dụng.

Bên cạnh đó, sản phẩm có màn hình WXGA 14,1 inch, card đồ họa Intel GMA 950, kết nối Wireless LAN 802.11 b/g và hỗ trợ cổng S-Video/TV-out…

Acer TM 6292. Ảnh: DigiWorld.

Mức giá ưu đãi sẽ được DigiWorld áp dụng tại các đại lý phân phối trong 4 ngày diễn ra triển lãm, dành cho các dòng laptop như Acer TM 6292 giảm 200 USD, AS 4920G giảm 133 USD, AS 5583(D) giảm 130 USD, AS 5573 giảm 100 USD...

T.N.