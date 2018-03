Dòng CPU Lynnfield (Core i5) có những thay đổi như các làn PCI Express tích hợp thẳng vào vi xử lý; nhu cầu băng thông giữa vi xử lý với chipset giảm xuống; chỉ cần giao diện DMI.

Bên cạnh kênh nối trực tiếp với bộ nhớ tích hợp vào ngay nhân vi xử lý ở Core i7-900 series (thay vì nằm ở bộ chipset như trước), dòng vi xử lý Lynnfield còn được tích hợp kênh riêng để làm việc thẳng với các card đồ họa giao tiếp PCI Express 2.0. Kênh này có thể hoạt động một mình với 16 làn và băng thông 16 GB/s (với cấu hình một card đồ họa x16, hay tách làm 2 đường, 8 làn và băng thông 8 GB/s (khi gắn 2 card đồ họa theo công nghệ SLI và CrossFire). Đặc biệt, core i5 mang lại hiệu quả sử dụng cao tính trên chi phí. Nó cũng hỗ trợ tính năng tự động overclock Turbo Boost như Core i7.

Một số sản phẩm Core i5:

AS4738-5432G32Mn (giá tham khảo: 13.310.000 đồng)

- Intel Core i5-430M (3 MB L3 Cache, 2,26 with Turbo Boost up to 2,53 GHz, 1066 MHz)

- Mobile Intel HM55 Express Chipset

- 802.11b/g/N Wi-Fi

- 2 GB DDR3, 320 GB SATA HDD

- 14'' Acer CineCrystal LED-backlit, 128mb Intel HD Graphic

- 1,3 mpx webcam, Card Reader, Bluetooth

- 6 cell Li-ion battery.

AS4738G-5432G32Mn (giá tham khảo: 13.970.000 đồng)

- Intel Core i5-430M (3MB L3 Cache, 2,26 with Turbo Boost up to 2,53 GHz, 1066 MHz)

- Mobile Intel HM55 Express Chipset

- 802.11b/g/N Wi-Fi

- 2 GB DDR3, 320 GB SATA HDD

- 14'' Acer CineCrystal LED-backlit, 512mbATI Mobility HD 5470

- 1,3 mpx webcam, Card Reader, Bluetooth

- 6 cell Li-ion battery.

AS5742G-5432G50Mn (giá tham khảo: 14.300.000 đồng)

- Intel Core i5-430M (3 MB L3 Cache, 2,26 with Turbo Boost up to 2,53 GHz, 1066 MHz)

- Mobile Intel HM55 Express Chipset

- 802.11b/g/N Wi-Fi

- 2 GB DDR3, 500 GB SATA HDD

- 15'' Acer CineCrystal TFT LCD, 512 mbATI Mobility HD 5470

- 1,3 mpx webcam, Card Reader, Bluetooth

- 6 cell Li-ion battery.

(Nguồn: CMC Distribution)