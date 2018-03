Đầu năm nay Microsoft cảnh báo, một số máy in cũ sẽ không làm việc với Windows 8 và Windows RT - hệ điều hành đầu tiên của “người khổng lồ phần mềm” cho các bộ xử lý ARM. Trong khi đa số máy in không hỗ trợ Windows RT, danh sách tương thích cho thấy có nhiều máy in hỗ trợ cho hệ điều hành Windows 8 - “kẻ nối dõi” Windows 7 và được viết cho các bộ xử lý x86 của Intel, Advanced Micro Devices.

Microsoft đã giải thích rằng, họ đang thay đổi kiến trúc in ấn của Windows 8 và RT để giảm chi phí hệ thống, đơn giản hóa quá trình in ấn. Các máy in bảng Windows RT như Microsoft Surface có tài nguyên hạn chế (như bộ xử lý 32-bit của ARM có trần bộ nhớ tối đa 4GB). Các ứng dụng Windows hiện tại sẽ làm việc trên Windows 8 nhưng không làm việc trên Windows RT - vấn đề này cũng xảy ra cho các trình điều khiển thiết bị.

Nguồn ảnh: PCAdvisor.co.uk

HP đã liệt kê 200 máy in laser LaserJet, ColorJet và máy in đa năng, trong đó chỉ có 34 model là hoàn toàn tương thích với Windows RT và phần lớn là tương thích với Windows 8. Tổng số máy in và thiết bị đa chức năng không tương thích với Windows RT là 83, và 83 model khác cung cấp "hỗ trợ hạn chế" cho RT. HP vẫn chưa công bố danh sách tương thích cho các máy in phun.

Theo nhà phân tích Nathan Brookwood của Insight 64, hỗ trợ hạn chế nghĩa là người dùng Windows RT sẽ không thể khai thác các tính năng in ấn tiên tiến như in hai mặt tự động. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể thực hiện các chức năng in ấn cơ bản.

Danh sách tương thích các máy in phun, in laser của Dell cho thấy: chỉ có 32 trong tổng số 110 máy in hỗ trợ Windows RT. Chỉ có 2 trong số 36 máy in phun được RT hỗ trợ, trong khi tỷ lệ máy in laser trắng/đen và màu lớn hơn (30/74) hỗ trợ RT. Các máy in tương thích với Windows RT cũng hỗ trợ Windows 8.

Ngoài máy in, sự không tương thích của trình điều khiển với Windows RT còn có thể mở rộng sang những thiết bị ngoại vi khác như máy ảnh và máy quét, ông Brookwood nói.