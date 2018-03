Windows 9 có thể ra mắt vào giữa năm sau / Windows mới có thể hỗ trợ máy tính bảng 7 và 8 inch

Theo ExtremeTech, mặc dù có nhiều thay đổi về cả giao diện lẫn tính năng so với phiên bản trước nhưng Windows 8 vẫn chưa tạo ra được "cú huých" cho thị trường. Nhiều người cho rằng chính vì doanh số của hệ điều hành này thấp nên Giám đốc mảng Windows của Microsoft là Steven Sinofsky phải thôi việc. Thêm vào đó, Windows 8 còn phải chịu sự cạnh tranh từ phía OS X. Hiện tại, OS X 10.8 của Apple được bán với mức 20 USD, thấp hơn 10 USD so với phiên bản 10.7. Do đó, để cạnh tranh được với "Quả táo", phiên bản hệ điều hành Windows Blue sắp ra mắt sẽ có giá thấp hơn so với mức 40 USD của Windows 8.

Nguồn tin này còn cho biết, phiên bản alpha của Windows Blue, mã hiệu là 9622, có giao diện mặc định là Modern UI giống như Windows 8 nhưng các "lát gạch" có thể tuỳ biến kích thước được. Ngoài ra, bản build 9622 của Windows Blue vừa bị "rò rỉ" gần đây cho thấy giao diện Windows Desktop chỉ thay đổi một chút cho phù hợp với giao diện Modern UI. Phần Windows kernel cũng được cập nhật lên phiên bản 6.3. Tuy vậy, các thông tin này vẫn chưa được Microsoft xác nhận.

Theo các tin đồn trước đây, Windows Blue sẽ được tung ra vào giữa năm sau. Nếu đây là sự thật thì nó sẽ đánh dấu bước chuyển trong chiến lược sản phẩm của Microsoft. Hãng này có thể tung ra các bản cập nhật bổ sung tính năng và cải thiện giao diện theo từng năm giống Apple thay vì tập trung nghiên cứu trong một thời gian dài để phát hành một hệ điều hành hoàn toàn mới.

