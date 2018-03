Mang thông điệp "Kỷ nguyên mới của công nghệ - The new Era of Technology", TechDays 2012 thu hút hàng trăm khách tham dự các phiên thảo luận và theo dõi phần trình diễn trực tiếp về nền tảng mới.

"Sau quá trình nghiên cứu, phát triển với những vòng kiểm tra gắt gao, hệ điều hành Windows 8 đã được giới thiệu tới công chúng toàn cầu. Được thiết kế để chạy nhanh, mượt mà và tương thích trên cả máy tính cá nhân, máy tính bảng cũng như các thiết bị di động khác, Windows 8 kết hợp cả yếu tố giải trí và công việc trên một chiếc máy tính để người dùng luôn đạt được hiệu quả cao nhất", ông Vũ Minh Trí, Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam, chia sẻ.

Ông Vũ Minh Trí, Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam, phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: Vi Khoa.

Windows 8 được đánh giá là bước ngoặt của Microsoft và công nghệ thế giới. Hệ điều hành này hỗ trợ cả giao diện cảm ứng và giao diện truyền thống, giúp cho người dùng thoải mái khi sử dụng chuột, bàn phím, đa chạm và bàn phím ảo trên máy. "Hoàn toàn tương thích với các ứng dụng chạy trên nền Windows cũ, khả năng đa nhiệm, hình nền quen thuộc kèm các ứng dụng tối ưu mới của Windows 8 giúp chúng ta sáng tạo và hiệu quả hơn khi làm việc", ông Nguyễn Việt Hải, một chuyên gia đầu ngành của giới công nghệ thông tin, nhận xét tại sự kiện TechDays.

Trong số trên 1.000 thiết bị Windows 8 được giới thiệu toàn cầu, hơn 40 chủng loại máy của các hãng Asus, Acer, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, LG, Samsung, Sony và Toshiba đã có mặt tại Việt Nam. Đa số sản phẩm có thiết kế mỏng, nhẹ, thời trang và tuổi thọ pin dài.

Dùng hệ điều hành mới trên laptop cảm ứng. Ảnh: Vi Khoa.

Lập trình ứng dụng trên nền hệ điều hành Windows 8 đang trở thành xu hướng mới và hợp thời của các nhà lập trình nhạy bén. Visual Studio 2012 và .NET Framework 4.5, giải pháp phát triển tích hợp cho việc xây dựng và quản lý các ứng dụng, đã được hơn 14 đối tác bao gồm FPT Software, Lạc Việt, TMA Solution, VietSoftware… đưa vào sử dụng nhằm phát triển các sản phẩm hoạt động trên Windows 8.

Hệ điều hành mới của Microsoft gồm ba phiên bản là Windows 8 dành cho người dùng cá nhân, Windows 8 Pro được thiết kế cho người yêu thích công nghệ, doanh nhân và các chuyên gia kỹ thuật với các tính năng cho doanh nghiệp như mã hoá, ảo hoá, gia nhập domain công ty....Phiên bản thứ ba là Windows RT được cài đặt trước trên máy tính cá nhân và máy tính bảng dùng bộ xử lý ARM. Windows RT tích hợp bộ ứng dụng văn phòng Microsoft Word, Excel, PowerPoint và OneNote và hỗ trợ tốt cho màn hình cảm ứng.

Bên cạnh đó, Microsoft còn cung cấp gói Windows 8 Enterprise thiết kế riêng cho khách hàng khối doanh nghiệp đã ký thoả thuận bảo hiểm phần mềm (Software Assurance). Bản Enterprise gồm tất cả đặc điểm của Windows 8 Pro kèm thêm các tính năng cao cấp khác nhằm giúp tăng cường khả năng di động, bảo mật, quản lý và ảo hóa như Windows To Go, DirectAccess, AppLocker...

Cũng trong khuôn khổ sự kiện TechDays, ông Jon Roskill, Phó chủ tịch tập đoàn Microsoft, đã khai mạc Hội nghị Đối tác Việt Nam 2012. Hội nghị được tổ chức nhằm tôn vinh đóng góp của hơn 500 đối tác tại Việt Nam, Lào và Campuchia cho sự phát triển của ngành công nghệ thông tin và viễn thông, đồng thời giới thiệu các sản phẩm công nghệ được mong đợi nhất của Microsoft trong năm 2012. Ông Roskill nhấn mạnh việc hàng loạt sản phẩm mới như Windows 8, Windows Phone 8, Windows Server 2012, SQL Server 2012, Microsoft Dynamics CRM… cùng ra mắt "đánh dấu kỷ nguyên công nghệ mới chưa từng có trong lịch sử Microsoft".

Châu An