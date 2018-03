Các đoạn phim được cung cấp giai đoạn này được trích từ một số phim đặc sắc của hãng phim Universal Studios:

• "The 40-year-old Virgin"

• "American Pie"

• "American Pie 2"

• "American Pie Wedding"

• "Back to the Future"

• "Back to the Future II"

• "Back to the Future III"

• "The Big Lebowski"

• "Despicable Me"

• "The Fast and the Furious"

• "2 Fast, 2 Furious"

• "Fast & Furious"

• "Hop, the Movie"

• "Kong, the 8th Wonder of the World"

• "Scott Pilgrim vs. the World"

• "Sixteen Candles"

Ứng dụng này được cung cấp miễn phí kèm 2 đoạn phim mẫu. Bạn phải trả cho Percy3D 0,99 USD (~20.000 VNĐ) cho một bộ 3 (đoạn) phim mua thêm, nếu bạn muốn mua bộ có 10 phim thì bạn phải trả 2,99 USD ( ~ 60.000 VNĐ).

Percy3D đang có kế hoạch tung ra các đoạn phim nguyên liệu thú vị này tại studio thứ 2 của công ty vào mùa thu, loạt tiếp theo nữa sẽ ra mắt vào cuối năm và được thực hiện tại studio thứ 3. Người dùng sẽ có khả năng thêm được cả ảnh tĩnh vào đoạn phim chứ không chỉ là văn bản.

Hiện ứng dụng này mới chỉ có cho các thiết bị chạy hệ điều hành iOS của Apple, nhà sản xuất Percy3D đang lên kế hoạch để có thể ra mắt ứng dụng này cho hệ điều hành Android vào cuối hè, trước khi tung ra các phiên bản dành cho Windows Mobile và BlackBerry.

Một số hình ảnh giao diện của PercyFX