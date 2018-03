Khai thác tính năng mới trên Facebook cho iOS và Android / Facebook kêu gọi nhân viên bỏ iPhone, dùng Android

Facebook trên Android có bản mới có tốc độ tải thông tin nhanh hơn.

Ứng dụng Facebook mới vẫn xuất hiện miễn phí trên Play Store của Android và người dùng có thể nâng cấp ngay từ phiên bản cũ, mà không cần xóa đi và cài lại. Khác với việc sử dụng cấu trúc nền web HTML5, Facebook phiên bản 2.0 trên Android chuyển sang sử dụng cấu trúc Native Code, tương tự như phần mềm trên iOS.

Điều này giúp cho ứng dụng chạy nhanh hơn. Theo Engadget, thời gian tải tin tức từ Timeline và ảnh có tốc độ nhanh gấp đôi so với bản cũ. Giao diện của phần mềm này có một chút thay đổi so với bản cũ, xuất hiện thêm thanh New Stories cho phép người dùng làm mới lại tin tức mà không cần kéo trượt lên đầu đầu để Refresh. Điều cải tiến khiến nhiều người thú vị còn nằm ở khả năng mở ảnh nhanh khi duyệt tin ở trang chính, cho phép bình luận hay bấm nút Like nhanh, tiện hơn bản cũ.

Mỹ Anh