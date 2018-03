Hướng tới người dùng tại văn phòng nhỏ, hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ và vừa, imageClass MF4890dw là dòng máy in nổi trội trong loạt máy in laser đa chức năng của Canon với 4 chức năng in, copy, fax và quét 2 mặt tự động, khả năng kết nối không dây và một bộ nạp giấy đảo mặt tự động 50 tờ (duplex Auto Document Feeder - DADF). Tương tự sản phẩm này, máy in MF4720w (in-scan-copy) cũng được kết hợp giữa kỹ thuật thiết bị laser của Canon và kết nối chia sẻ tài nguyên không dây, giúp người dùng không bị hạn chế phạm vi hoạt động quanh khu vực in ấn tài liệu. Từ ngày 15/4 đến 15/6, khách hàng mua các máy in laser đa chức năng của Canon sẽ nhận được quà tặng là loa X-mini sành điệu.