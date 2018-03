Hôm thứ Năm 25/8/2011, EnterpriseDB thông báo, những công ty đang tìm cách di chuyển hoạt động CSDL sang các đám mây công cộng và đám mây riêng sẽ sớm có một tùy chọn khác: Postgres Plus Cloud Server.



Các sản phẩm Postgres Plus Standard Server và Postgres Plus Advanced Server của EnterpriseDB được dựa trên CSDL nguồn mở PostgreSQL, với nhiều tính năng tiên tiến, sắp lớp trên mã lõi.