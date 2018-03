Các chuyên gia đến từ thương hiệu máy văn phòng hàng đầu thế giới Ricoh cho biết có nhiều cách giúp người dùng để sử dụng máy in hiệu quả. Yếu tố hàng đầu quyết định việc sử dụng mực in hiệu quả và tiết kiệm chính là khâu nạp mực. Đây cũng là vấn đề lớn đối với người sử dụng.

Đối với các dòng máy thông thường, giá mực chính hãng rất cao nên đa số người dùng tại Việt Nam chọn nạp mực tương thích được cung cấp từ một hãng thứ ba để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, cách làm này không chỉ tốn thời gian bởi những khâu phức tạp, phải nhờ đến kỹ thuật viên mà còn mang đến nhiều lo ngại. Vì sau khi sử dụng mực in này, máy in của khách hàng sẽ không còn được hưởng chế độ bảo hành chính hãng, bản in chất lượng không đảm bảo, dễ làm máy giảm tuổi thọ.

Do đó, lựa chọn máy in được thiết kế cho việc nạp mực, đồng thời mực được cung cấp chính hãng với giá rẻ chính là giải pháp thông minh. Thương hiệu Ricoh đã phát triển nhiều dòng sản phẩm giúp người dùng tự nạp mực, tiết kiệm thời gian và chi phí. Mực nạp được cung cấp từ chính hãng, máy sử dụng mực nạp này vẫn được hưởng chế độ bảo hành.

Ricoh SP 100 cung cấp mực chính hãng và được thiết kế để người dùng có thể tự nạp mực.

Dòng máy in cá nhân SP 100 gồm 3 sản phẩm SP 100, SP 100SU, SP 100SF vừa giới thiệu trên thị trường thể hiện rõ ưu điểm này. Với mực nạp chính hãng Ricoh với giá chưa tới 170.000 đồng, chỉ cần thao tác mở nút nạp mực và đổ vào. Sản phẩm không chỉ tránh những công đoạn tháo ráp rườm rà mà còn mang đến chất lượng bản in hoàn hảo nhờ sự tương thích tuyệt đối và đảm bảo tuổi thọ của máy.

Các chuyên gia cũng nhận xét lựa chọn máy in phù hợp nhu cầu, mục đích sử dụng cũng là một cách tiết kiệm hiệu quả. Bởi máy in quá chênh lệch so với nhu cầu sử dụng sẽ gây lãng phí hoặc quá tải. Với các văn phòng nhỏ, gia đình hoặc cá nhân, chiếc máy in cá nhân nhỏ gọn nhưng đa chức năng luôn là sự lựa chọn thông minh. Nó không chỉ giúp tận dụng không gian nhỏ hẹp mà còn tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc và phục vụ cho công việc hiệu quả.

Bộ ba sản phẩm của Ricoh gồm SP 100, SP 100SU và SP 100SF cho phép người dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Bộ ba sản phẩm mới SP 100, SP 100SU, SP 100SF của Ricoh được xem là giải pháp hợp lý cho những yêu cầu này. Chiếc máy nhỏ gọn, giản tiện nhưng tích hợp cả bốn chức năng in ấn, scan, copy, fax (SP 100SF) sẽ là "người trợ lý" hữu dụng cho người dùng cá nhân hay văn phòng nhỏ. Công suất in lên đến 10.000 tờ, tốc độ in ấn bản đầu tiên là 13 giây với độ phân giải 1.200 dpi, chiếc máy này sẵn sàng cho ra những bản in nhanh và đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng khắt khe nhất.

Ngoài ra, các chuyên gia cũng lưu ý người dùng nên chọn những thương hiệu uy tín với dịch vụ chăm sóc và bảo dưỡng đúng định kỳ để duy trì độ bền và chất lượng máy in. Riêng những người dùng máy in và nạp mực in chính hãng Ricoh sẽ được hưởng quyền lợi bảo hành của máy chính hãng như thông thường. Vì thế, họ có thể hoàn toàn yên tâm trong quá trình sử dụng máy.

Sở hữu máy in chỉ với 100.000 đồng Nhân sự kiện ra mắt dòng sản phẩm máy in SP 100/ SP 100SU/ SP 100SF tại Việt Nam, Ricoh tổ chức chương trình mang tên "Máy in Refill - Tuyệt chiêu tiết kiệm" sẽ được tổ chức vào sáng ngày 10/11 tại khách sạn Legend. Khách tham dự sẽ được vào cổng miễn phí và tham gia nhiều hoạt động sôi nổi tại sự kiện. Trong đó có cơ hội đấu giá để dễ dàng sở hữu một trong 80 máy in Ricoh SP 100/ SP 100SU (cho cả Hà Nội và TP HCM) chính hãng với giá chỉ từ 100.000 đồng. Máy in Ricoh SP 100/SP 100SU/ SP 100SF được cung cấp mực nạp chính hãng.

