Các chuyên gia cho rằng, Microsoft đang nghiêm túc nghiên cứu khả năng thay thế tên gọi của hệ điều hành. Đi theo khuynh hướng hợp nhất hiện đại, Microsoft đang lên kế hoạch xuất xưởng hệ điều hành hợp nhất và các công cụ liên quan cho máy tính cá nhân, smartphone, máy tính bảng và tivi. Tầm nhìn đó đã được ông Andrew Lees, Chủ tịch bộ phận phát triển Windows Phone của Microsoft đề cập tại Hội nghị Microsoft Worldwide Partner Conference diễn ra ở Los Angeles (Mỹ).

"Chúng tôi sẽ không tiếp tục cung cấp nền tảng riêng cho PC, nền tảng riêng cho smartphone và nền tảng riêng cho máy tính bảng, mà sẽ đưa ra một sản phẩm hợp nhất", Lees nói và thông báo rằng Microsoft cam kết hướng tới "tính toàn vẹn và sự gắn kết" của nhiều loại thiết bị khác nhau, và điều đó có nghĩa là chúng sẽ không chỉ có cùng một giao diện đồ họa, mà còn chứa những thành tố cơ bản như nhau, như trình duyệt Internet Explorer chẳng hạn.

Theo nguồn tin có tên là This is my next, Microsoft có kế hoạch hợp nhất vào một hệ sinh thái chung không chỉ PC và các thiết bị di động mà còn cả máy chơi game Xbox hiện đang chạy một phiên bản Windows cải tiến. Theo một nguồn tin trước đó, nền tảng của Microsoft cho mọi dạng thiết bị sẽ xuất hiện vào khoảng 4 năm tới, thời điểm Xbox tròn 10 năm tuổi và Windows 8 thì cũng sẽ tròn 3 năm. Nói cách khác, phiên bản Windows tiếp theo (sau Windows 8) sẽ làm việc với PC, smartphone, máy tính bảng và Xbox thế hệ mới. Nó sẽ ra mắt vào khoảng 2015 - 2016...



Nhưng, đó sẽ không còn là Windows nữa! Microsoft đang thật sự cân nhắc khả năng thay thế tên gọi hệ điều hành cho phù hợp hơn với chiến lược mới, các nguồn tin khẳng định.

Hệ điều hành đa năng vận hành mọi thiết bị đang được Microsoft lên kế hoạch ra mắt vào khoảng các năm 2015 - 2016.





Giám đốc kỹ thuật của Công ty Helios Computer là Alex Toritsyn cho rằng kế hoạch hợp nhất hệ điều hành cho PC, thiết bị di động và thiết bị điện tử tiêu dùng thông minh là một chuyển động hợp lẽ của Microsoft. "Năng lực của các thiết bị di động đang tăng rất nhanh. Về một số thông số, chúng đã đạt tới mức độ của máy tính cá nhân và chúng sẽ còn phát triển. Cho nên, việc tạo một nền tảng đảm bảo tích hợp giữa các hệ thống khác nhau có thể xem là chuyện đương nhiên", Toritsyn nói.



Theo ý kiến của Toritsyn, ưu điểm lớn của hệ điều hành hợp nhất là người sử dụng có thể dùng chạy cùng một ứng dụng trên những thiết bị khác nhau, còn với Microsoft thì cái lợi hiển nhiên là họ chỉ cần hơn một nhóm nhà phát triển hệ điều hành thay vì vài ba nhóm. Ngay cả Google và Apple cũng đang theo hướng hợp nhất, Toritsyn cho biết. Các chuyên gia cho rằng Apple cũng sẽ cho ra hệ điều hành hợp nhất trong vài năm tới.

Cần lưu ý rằng Microsoft đang theo gương các công ty Apple và Google. Ví dụ, Apple đã bắt tay vào sử dụng hệ điều hành iOS thoạt đầu dùng cho iPhone, iPod Touch sau đó cho cả máy tính bảng iPad và thậm chí cả đầu gá tivi Apple TV. Như vậy, Công ty Apple đang có 2 nền tảng, nền tảng đầu tiên cho PC trong khi nền tảng thứ hai cho mọi thiết bị di động. Giờ đây, đã có các ví dụ về sự hợp nhất giữa 2 sản phẩm này. Trong Mac OS X Lion, chúng ta có thể thấy nhiều yếu tố vay mượn từ hệ điều hành iOS.

Đến lượt mình, Google cũng đang tiến tới hình thành một hệ sinh thái đơn giản, thống nhất có thể giúp đơn giản hoá phát triển ứng dụng và các nguyên tắc phát triển nói chung. Vào cuối năm nay, hệ điều hành Android 4.0 có thể sẽ ra mắt cho cả smartphone lẫn máy tính bảng. Tạm thời, hệ điều hành cho những chủng sản phẩm này vẫn đang tách riêng.