SMS Backup+

SMS Backup+ là một trong số những ứng dụng sao lưu SMS, MMS và lịch sử cuộc gọi (Call Log) có khả năng tương thích với Gmail. Người dùng không cần phải sao lưu nội dung tin nhắn trên máy tính hay trên chính thiết bị Android của mình như trước đây nữa.

Để có thể sử dụng SMS Backup+, trước hết người dùng phải kích hoạt tính năng IMAP và thiết lập đúng Time/Zone trên hộp thư Gmail của mình. Một khi cung cấp đầy đủ các thông tin, SMS Backup+ sẽ tự động lưu những tin nhắn trên thiết bị Android vào Gmail với tiêu đề mặc định là “SMS”. Dĩ nhiên, bạn cũng có thể thay đổi tiêu đề này tùy theo sở thích cá nhân.

Cần lưu ý rằng, SMS Backup+ chỉ hoạt động ổn định nhất khi được cài đặt trên bộ nhớ chính của các thiết bị Android. Tuy nhiên, nhà phát triển cũng tiết lộ rằng sắp tới, bản cập nhật mới của ứng dụng sẽ khắc phục tình trạng này để người dùng có thể cài ứng dụng trên thẻ nhớ. Phiên bản SMS Backup + hiện tại được xác nhận là tương thích tốt với gần như mọi phiên bản hệ điều hành Android.

VeryAndroid SMS Backup

VeryAndroid SMS Backup hỗ trợ sao lưu toàn bộ tin nhắn SMS từ thiết bị Android đến máy tính của mình dưới định dạng *.CSV hay định dạng *.txt thông thường. Ngoài ra, VeryAndroid SMS Backup còn có khả năng khôi phục (restore) trực tiếp những nội dung tin nhắn định dạng *.CSV được trích xuất từ một điện thoại thông minh sử dụng nền tảng di động khác bất kỳ.

VeryAndroid SMS Backup có giao diện khá trực quan, dễ dùng. Một khi kết nối với máy tính, người dùng không chỉ có thể dễ dàng xem, sao chép nội dung những tin nhắn trên thiết bị mà còn có thể gửi SMS đến bạn bè nhờ tính năng PC Sync tích hợp.

VeryAndroid SMS Backup có tốc độ sao lưu tin nhắn nhanh. Ứng dụng nhỏ gọn này hoàn toàn miễn phí khi cài đặt cũng như khi cập nhật phiên bản mới từ kho ứng dụng.

Lưu ý, VeryAndroid SMS Backup chỉ hỗ trợ backup các tin nhắn SMS và không hỗ trợ tính năng sao lưu trực tuyến. VeryAndroid SMS Backup tương thích tốt với các phiên bản hệ điều hành Android 2.0 trở lên.

SMS Backup and Restore

SMS Backup and Restore cũng là một trong số những ứng dụng sao lưu dự phòng tin nhắn có số lượt tải về khá đông đảo. Đúng như tên gọi của mình, SMS Backup and Restore chỉ hỗ trợ backup duy nhất các tin nhắn SMS thành những tập tin định dạng *.XML và lưu trên bộ nhớ thiết bị. Với định dạng XML này, người dùng có thể dễ dàng xem lại các nội dung đã được sao lưu từ chính thiết bị Android hay trên máy tính.

Ứng dụng còn hỗ trợ tính năng ấn định thời gian để tự động sao lưu các SMS, phục hồi toàn bộ các tin nhắn đã lưu hay chỉ phục hồi những tin nhắn được lựa chọn. Hiện tại, SMS Backup and Restore không hỗ trợ sao lưu các tin nhắn MMS. SMS Backup and Restore phiên bản miễn phí cũng hiển thị nội dung quảng cáo. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tắt nội dung quảng cáo này trong phần cấu hình ứng dụng. SMS Backup and Restore hỗ trợ các thiết bị Android phiên bản từ 1.5 trở lên.

Titanium Backup

Titanium Backup có lẽ là một ứng dụng sao lưu dự phòng dành cho Android được nhiều người biết đến. Với các tính năng mạnh mẽ như sao lưu các ứng dụng và dữ liệu liên quan, sao lưu SMS/MMS, phục hồi trên các dữ liệu này trên một thiết bị mới hay một phiên bản ROM mới, Titanium Backup thực sự là một lựa chọn đáng giá cho người dùng Android.

Titanium Backup có thể hoạt động tốt trên các thiết bị Android đã được Root (mở khóa hệ điều hành). Ngoài khả năng sao lưu dữ liệu mạnh mẽ, Titanium Backup còn hỗ trợ di chuyển các ứng dụng từ bộ nhớ trong đến thẻ nhớ hay ngược lại một cách dễ dàng.

Nhìn chung, phiên bản Titanium Backup thực sự mạnh mẽ đối với người dùng Android. Tuy nhiên, do hỗ trợ quá nhiều tính năng, nên giao diện ứng dụng hơi khó sử dụng khi mới làm quen. Nếu chưa Root thiết bị Andoird của mình, bạn có thể chọn MyBackup như là một giải pháp thay thế cho Titanium Backup. Ứng dụng sao lưu dự phòng mãnh mẽ này tương thích tốt với mọi phiên bản hệ điều hành Android.

Backup Master

Tương tự như Titanium Backup, Backup Master cũng là một ứng dụng cho phép sao lưu nhiều nội dung khác nhau trên thiết bị Android như SMS, MMS, Call Log cho đến các ứng dụng hay những cài đặt của hệ thống. Người dùng có thể chọn sao lưu toàn bộ hoặc từng nội dung riêng lẻ từ danh sách các nội dung trong giao diện ứng dụng một cách dễ dàng, bởi giao diện Backup Master khá đơn giản.

Backup Master có tốc độ sao lưu khá nhanh. Nội dung sao lưu dự phòng được đặt trên thẻ nhớ nên người dùng cũng có thể dễ dàng sao chép chúng đến máy tính.

Backup Master cũng hỗ trợ tự động sao lưu theo một khoảng thời gian xác định. Người dùng không cần phải khởi động lại máy mỗi khi hoàn tất quá trình phục hồi dữ liệu cho thiết bị Android của mình. Backup Master tương thích tốt với các thiết bị Android phiên bản từ 2.0 trở lên.

Quỳnh Lâm