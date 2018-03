SCX-3401F chỉ cần vài giây khởi động là đã sẵn sàng cho các tác vụ in, photocopy, fax hay scan. Với độ phân giải cực cao 1.200 x 1.200 dpi, tích hợp bộ nhớ trong tới 64 MB, máy dễ dàng in liên tục nhiều văn bản có dung lượng lớn như biểu đồ, các bản thiết kế có nhiều chi tiết cần độ chính xác cao.

Chất lượng in ấn rõ nét trong từng chi tiết.

SCX-3401F cho tốc độ in nhanh, đạt 20 trang A4 một phút, trong đó thời gian máy làm nóng để in trang đầu chưa đến 8,5 giây. Công suất máy đạt khoảng 10.000 trang một tháng, tương đương in liên tục hơn 300 trang một ngày, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu in ấn thường xuyên của gia đình hay các văn phòng.

Thử nghiệm thực tế in những văn bản gồm nhiều chữ và hình ảnh phức tạp, SCX-3401F cho tốc độ in ổn định và chất lượng in rất tốt. Bản in khắc phục triệt để hiện tượng răng cưa biên chữ, text có nét liền lạc và dễ đọc. Hình ảnh in ra có màu xám chuyển sắc đều đặn, nền ít bị sọc và "hạt". Máy hoạt động bền bỉ, không bị quá nóng khi phải in liên tục 300 trang trong thời gian khoảng 15 phút. Bộ phận cơ kéo giấy không gây ra nhiều tiếng ồn và chất lượng các bản in đều tốt.

In ấn nhanh chóng và tiết kiệm với chế độ Eco Save một chạm độc đáo.

Với đĩa CD kèm theo khi mua máy, việc cài đặt cho SCX-3401F khá dễ dàng. Chỉ cần chọn chế độ cài đặt tự động đơn giản là máy đã có đầy đủ driver và các phần mềm điều khiển cần thiết.

Trình điều khiển Easy Eco Driver gây ấn tượng với người dùng nhờ khả năng tùy chỉnh chất lượng trang in độc đáo như chỉ in phần chữ mà không in hình ảnh hoặc ngược lại, chuyển đổi hình ảnh dạng bitmap sang dạng phác thảo… nhằm tiết kiệm chi phí văn phòng. Đặc biệt, bản in ở chế độ Eco Save của Samsung SCX-3401F vẫn sắc nét và không bị mờ mực như đa phần các máy in khác khi chọn chế độ in tiết kiệm.

SCX-3401F đáp ứng nhu cầu in ấn chuyên nghiệp của văn phòng.

Tiện lợi hơn, nút "Print Screen" trên thân máy phục vụ việc in ngay các nội dung đang hiển thị trên màn hình chỉ bằng một cú chạm nhẹ mà không cần phải qua bất kỳ thao tác nào khác. Ngoài ra, nếu giữ nút "Print Screen" này 2 giây, máy sẽ tự động in tài liệu đã hiển thị trên màn hình lần sau cùng một cách chính xác. Đi kèm theo Samsung SCX-3401F là ứng dụng quản lý máy in Easy Printer Manager giúp người dùng dễ dàng theo dõi tình trạng kẹt giấy, lượng mực còn lại…

Máy in Samsung SCX-3401F có thiết kế đẹp với kích thước nhỏ gọn, dễ dàng bố trí do chiếm ít không gian. Samsung cũng trang bị thêm cho SCX-3401F một nắp chắn bụi bên trên giúp giấy in không bị dính bẩn và bảo quản linh kiện bên trong máy. Ngoài việc phục vụ in ấn chất lượng tốt, máy in đa năng Samsung SCX-3401F còn có thể scan, photocopy và fax tài liệu. Tốc độ scan và photocopy của SCX-3401F đạt thời gian 20 bản một phút với chất lượng rất chi tiết và rõ nét.

SCX-3401F gây ấn tượng với kiểu dáng sang trọng, hiện đại.

Người dùng có thể thực hiện nhiều tác vụ hơn trên SCX-3401F với các tính năng thú vị như in hai mặt tự động vào một mặt giấy khá tiện lợi, photocopy phóng to thu nhỏ tài liệu từ 25 - 400%, chức năng Auto Fit giúp nén các văn bản vừa khít vào một trang giấy...

Samsung SCX-3401F còn được đánh giá là một trong những mẫu máy in thông minh nhất hiện nay khi có thể scan tài liệu và tự động gửi tới một hoặc nhiều địa chỉ e-mail được cài sẵn mà không cần sử dụng đến máy tính, tự động điều chỉnh kích thước trang khi nhận fax... Dễ sử dụng, hiệu suất cao cùng nhiều tính năng thông minh và tiết kiệm chi phí in ấn là những ưu điểm đáng giá của máy in đa năng Samsung SCX-3401F

Minh Trí