Hồng Nhung (Hàng Nón, Hà Nội) muốn sắm màn hình máy tính với khoảng 2 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi tham khảo thông tin từ bạn bè cũng như các trung tâm buôn bán linh kiện máy tính, Nhung vẫn chưa tìm được một sản phẩm ưng ý. Không hiểu biết nhiều về công nghệ sản xuất trên màn hình LED và LCD cộng với sự tương đối đồng đều trên mỗi giá sản phẩm các hãng càng khiến cho Nhung thêm băn khoăn.

Màn hình máy tính tầm 2 triệu đồng có tới gần trăm lựa chọn.

Anh Nam, nhân viên công ty máy tính Đăng Khoa (Hoàng Cầu, Hà Nội) cho biết, với khoảng 2 triệu đồng, người dùng chỉ có thể chọn được màn hình tầm 17, 18 inch công nghệ LCD hoặc LED. Tính sơ qua, trên thị trường đã có hơn 70 mẫu với kích thước như trên được sản xuất bởi các hãng như Dell, LG, Samsung, Acer, Asus, HP, BenQ, Lenovo, Viewsonic, Phillips hay AOC với giá giao động từ 2.000.000 đến 2.500.000 đồng.

Theo anh Nam, "hiện nay, người dùng desktop đang chọn màn hình máy tính sử dụng công nghệ LED hiều hơn do giá cả không chênh lệch mấy so với LCD thông thường". Công nghệ LED có ưu thế hơn LCD ở độ phân giải cao, tiết kiệm điện năng tới 40% và thiết kế mỏng, thời trang. Tính trên mặt bằng chung, màn hình LED chỉ nhỉnh hơn LCD vài trăm ngàn đồng. Ví dụ, màn hình LCD Asus VH192C có giá 2.288.000 đồng còn màn hình LED Asus VH197D lại chỉ đắt hơn một chút với 2.380.000 đồng. VH197D có độ tương phản 10.000.000:1 lớn hơn nhiều so với tỷ lệ 10.000:1 của VH192C. Model LED trên của Asus cũng tiêu thụ điện năng ít hơn 5W so với mẫu LCD.

Thêm vào đó, mặc dù màn hình LCD thông thường có độ sáng lớn hơn màn hình LED nhưng đây không phải là vấn đề lớn. Theo anh Nam, độ sáng tối đa trên màn hình LCD thông thường chỉ được sử dụng trong một số trường hợp đặc biệt. Hầu hết, người sử dụng không cần để độ sáng tối đa trên màn LCD. Ví dụ, màn hình LCD để độ sáng là 80% là vừa mắt thì màn hình LED sẽ phải để ở mức 100%. Nhưng nếu người dùng tăng mức sáng của LCD lên 100% sẽ là quá sáng. Do đó, nếu quyết định chọn màn LCD thì chỉ nên lựa chọn những màn hình có độ sáng vừa mắt thay vì "ham hố" độ sáng quá cao.

Mỗi hãng sản xuất lại có một thế mạnh riêng trên sản phẩm của mình. Theo anh Sơn, chủ một cửa hàng linh kiện trên phố Linh Lang (Hà Nội), Viewsonic là một trong những thương hiệu sản xuất màn hình LCD tốt, nhưng sản phẩm lại không đẹp. Dell thì bền, chất lượng hiển thị tốt và thiết kế nam tính. Các dòng sản phẩm của Samsung và LG tương đối thời trang.

Theo anh Sơn, chất lượng hiển thị của màn hình ngoài các yếu tố như độ tương phản, màu sắc, gam màu… còn được thể hiện qua góc nhìn. Những màn hình có chất lượng hiển thị tốt thường có góc nhìn lớn. LCD của Apple sở dĩ có giá rất cao (trên 1.000 USD) là bởi người dùng có thể nhìn được nội dung ngay cả khi ngồi ngay bên cạnh màn hình.

Cần quan tâm đến các thông số và tính năng cơ bản của màn hình LCD.

Người sử dụng khi mua màn hình cần quan tâm tới các thông số và tính năng cơ bản của sản phẩm như độ tương phản, phân giải, hiệu suất tiêu thụ. Những sản phẩm có hiệu suất tiêu thụ nhỏ sẽ có khả năng tiết kiệm năng lượng tốt hơn. Người sử dụng không nên quá lo lắng về việc hiệu suất quá nhỏ bởi hầu hết các nhà sản xuất đều đã tính toán sao cho thiết bị của mình đạt được những tiêu chuẩn hiển thị tối thiểu. Thêm vào đó, độ phân giải cộng với độ tương phản trên màn hình càng lớn sẽ càng giúp cho màn hình máy tính hiển thị rõ nét hơn và sống động hơn.

Người dùng cũng nên kiểm tra các điểm chết trên màn hình trước khi mua. Số điểm chết tối đa cho phép trên một màn hình tuỳ thuộc vào nhà sản xuất. Người sử dụng có thể dùng các phần mềm như Dead Pixel Locator để phát hiện lỗi kịp thời hoặc dùng cách "thủ công" hơn là thay nhiều hình nền khác nhau..

Xuân Ngọc