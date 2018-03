Theo các cuộc thử nghiệm do Computerworld tiến hành, Safari 5 (được Apple tung ra hôm 7/6/2010), trả về (render) JavaScript nhanh hơn 27% so với đối thủ cạnh tranh gần nhất trên Mac, và nhanh hơn 11% so với trình duyệt đứng thứ hai diễn ra vào Windows.

Hôm 7/6/2010, Apple đã quảng cáo tốc độ tăng được của Safari 5, khẳng định engine JavaScript Nitro của trình duyệt "nhanh hơn đến 30% so với Safari 4" và cũng có thể đánh bại cả Chrome (của Google) và Firefox (của Mozilla).

Computerworld đã chạy bộ phần mềm benchmark JavaScript SunSpider trong Windows XP Professional Service Pack 3 (SP3) và trên Mac OS X 10.6.3 ba lần cho mỗi trình duyệt, sau đó tính điểm trung bình để đưa ra các bảng xếp hạng cuối cùng.

Trên Mac, kết quả cho thấy Safari 5 nhanh hơn 34,8% so với phiên bản trình duyệt trước đó của Apple, Safari 4.0.5. Safari 5 đánh bại số 2 Opera 10,53 bằng 26,6%, và và cao hơn tốc độ JavaScript của Chrome 5 khoảng 28,9%. Safari 5 nhanh hơn 3 lần so với Firefox 3.6.4.

Trên Windows, khoảng cách giữa Safari 5 và các đối thủ của nó là hẹp hơn. Safari 5 nhanh hơn 10,6% so với Chrome 5, nhanh hơn 15,6% so với Opera 10.53, nhanh hơn khoảng 2,5 lần so với Firefox 3.6.4 và nhanh hơn 12 lần so với Internet Explorer 8 (IE8)

Theo số liệu mới nhất từ công ty Net Applications, Safari chỉ chiếm 4,8% tổng số trình duyệt được sử dụng trong tháng 5/2010, kém xa so với 59,7% của IE, 24,4% của Firefox hay thậm chí 7,1% của Chrome. Trong 5 trình duyệt lớn trên Windows, chỉ có Opera, với 2,4% thị trường sử dụng, là đứng sau Safari.