Đây là sự kiện nằm trong kế hoạch hành động “Máy tính cho cuộc sống” theo Biên bản ghi nhớ đã ký giữa Tập đoàn Intel và Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm tăng cường đào tạo phổ cập tin học tại Việt Nam.

Dòng máy tính AiO (All in One - tất cả trong một) do công ty Viết Sơn thiết kế và sản xuất là một thiết bị đa chức năng được tích hợp đầy đủ webcam, mạng không dây wireless, loa, microphone, đầu đọc thẻ nhớ, xem TV, AV và HDMI trên cùng một màn hình LCD nhỏ gọn. Điều đặc biệt là dòng máy tính AiO này có khả năng tiết kiệm từ 70% - 90% điện năng tiêu thụ so với các dòng máy tính để bàn thông thường.

Ngoài thiết kế bắt mắt, dòng sản phẩm này còn được trang bị bộ vi xử lý Intel Core và bo mạch chủ Intel thế hệ mới cho tốc độ và hiệu năng hoạt động tốt nhất. Bên cạnh đó, Công ty Viết Sơn cũng trang bị cho máy tính AiO của mình các phụ kiện đạt tiêu chuẩn thế giới của các thương hiệu hàng đầu như màn hình LED của Samsung và camera của Logitech. Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người sử dụng, Viết Sơn sẽ giới thiệu 6 phiên bản của dòng sản phẩm AiO này tại thị trường Việt Nam với các cấu hình khác nhau tương ứng các mức giá từ 5,9 triệu đồng tới 10,1 triệu đồng, và được nhà sản xuất bảo hành 2 năm.

Cấu hình và giá bán của 6 phiên bản máy tính AiO của Viết Sơn.

“Thông qua dự án 'Máy tính cho cuộc sống', Intel hy vọng sẽ nâng cao lượng người dùng máy tính và phổ cập tin học tại Việt Nam, góp phần cải thiện cuộc sống của họ và cả công việc của các doanh nghiệp. Với buổi ra mắt sản phẩm mới này, Intel tin tưởng rằng máy tính AiO sẽ nhanh chóng trở thành một thiết bị đa chức năng, đa dụng và tiết kiệm chi phí cho từng cá nhân và doanh nghiệp Việt Nam", bà Debjani Ghosh, Giám đốc Intel khu vực Đông Nam Á chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Minh, Tổng giám đốc Công ty Viết Sơn kỳ vọng rằng xu thế sử dụng sản phẩm AiO này sẽ tăng lên nhanh chóng tại Việt Nam trong tương lai gần.

Được thành lập từ năm 1990, Công ty TNHH Tin học Viết Sơn có nhà máy sản xuất trên diện tích 14.000 mét vuông tại Bình Dương. Công ty này hiện đang là nhà phân phối chính thức tại Việt Nam của các thương hiệu Intel, Samsung, Apple, Logitech và Pioneer.

