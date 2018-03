iOS 5 gây lỗi đồng loạt khi nâng cấp / Những tính năng mới trên iOS 5

Các ứng dụng và dữ liệu có thể được phục hồi trực tiếp thông qua iTunes. Ảnh: Online-tech-tips.

Khi cập nhật lên iOS 5 thông qua iTunes, nếu không cài đặt đúng cách, các ứng dụng và dữ liệu có thể bị mất. Lúc này, bạn có thể phục hồi ứng dụng và các dữ liệu đã mất ngay từ iTunes như sau:

Kết nối lại thiết bị với PC và mở iTunes .

Chọn vào phần tên của thiết bị (iPhone, iPad hay iPod Touch) trong cột tay trái.

Chọn "Sync" hoặc "Apple" ở góc dưới bên phải của màn hình. Nhờ đó, iTunes sẽ phục hồi lại dữ liệu trên thiết bị của người dùng.

Chờ đợi cho tới khi phục hồi hoàn thất. Việc này có thể mất rất nhiều thời gian.

Sau khi đã phục hồi được dữ liệu, iTunes sẽ hỏi người dùng có muốn lấy lại các nội dung mua trước đó hay không. Đến bước này chọn "Transfer", không thì tất cả dữ liệu người dùng sẽ bị xoá ra khỏi thiết bị.

Nếu không thực hiện được những bước trên đây, người sử dụng có thể chọn tab "Summary" nằm dưới phần tuỳ chọn và chọn mục "Restore". Lúc này, sẽ xuất hiện một hộp thoại cho phép khách hàng lựa chọn thời điểm phục hồi. Người dùng nên chọn một thời điểm trước lúc cài đặt iOS 5 vào máy (không chọn phần "set up as new"). Tất cả những thao tác này sẽ giúp máy quay lại hiện trạng sử dụng trước đó và người dùng có thể cài lại iOS 5 như bình thường.

Cnet khuyên người dùng nên sao lưu dữ liệu trước khi bắt đầu quá trình cập nhật hệ điều hành. Thêm vào đó, trong khi cài đặt iOS 5 lên máy, người sử dụng không nên rút cable quá sớm và phải chờ cho đến khi công việc được hoàn tất.

Thanh Tùng