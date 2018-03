Gói phần mềm bảo mật AVG Internet Security 8 có thể bảo vệ an toàn cho máy tính và giúp bạn tránh những cạm bẫy khi ngao du thế giới online đầy hấp dẫn và đầy nguy cơ.



Với việc mua lại Exploit Prevention Labs vào cuối năm rồi, AVG có được công nghệ LinkScanner để tích hợp vào Internet Security 8, đây là một trong những bổ sung quan trọng nhất của phiên bản phần mềm bảo mật mới này.



LinkScanner hiện chỉ làm việc với các trình duyệt Internet Explorer và Firefox, bao gồm 2 tính năng: Active Surf-Shield và Search-Shield. Active Surf-Shield thực hiện phân tích trực tiếp theo thời gian thực nhằm phát hiện các trang web có nhúng mã độc; còn Search-Shield kiểm tra các kết quả trả về từ các dịch vụ tìm kiếm Google, Yahoo hay MSN và hiển thị dấu hiệu đánh giá kề bên cho bạn biết ngay liên kết nào an toàn và liên kết nào dẫn đến trang web nguy hiểm .



LinkScanner không đánh giá tình trạng “nguy hiểm” của trang web theo nội dung, nghĩa là các trang có nội dung nhạy cảm (như sex) vẫn được coi là an toàn (đối với máy tính) nếu không chứa mã độc.



(AVG Internet Security 8 cũng không có tính năng Parental control để kiểm soát việc truy cập Internet).



Có một vấn đề với 2 tính năng trên của LinkScanner: chúng có thể làm chậm tốc độ lướt web của bạn. Nếu mê tốc độ và chấp nhận rủi to, bạn có thể tắt 2 tính năng trên dễ dàng bằng cách nhấn chuột lên các nút tương ứng ở thanh công cụ AVG được tích hợp vào trình duyệt. (Hình 1)



Tăng cường cho việc bảo vệ người dùng web, AVG Internet Security 8 còn có thành phần Web Shield giám sát kênh liên lạc HTTP (cổng 80) – kênh liên lạc thông thường với các website - để ngăn chặn những tác vụ truyền tải file có chứa mã độc.



Web Shield còn có tính năng chống phishing qua chat (IM): nó kiểm tra tự động các liên kết trong nội dung chat và sẽ chặn nếu phát hiện liên kết giả mạo (dựa trên cơ sở dữ liệu đã biết). Hiện tại tính năng này chỉ hỗ trợ MSN và ICQ.



AVG Internet Security 8 còn có tường lửa (firewall) thực hiện giám sát cả đường ra và đường vào máy tính (hình 2), công cụ chống spam và kiểm duyệt email, và tất nhiên không thiếu các công cụ thiết yếu: công cụ chống virus, spyware và rootkit.



Ngoài ra, AVG còn có thành phần System Tools khá hữu ích, công cụ này cho phép bạn giám sát các tiến trình đang chạy và các kết nối mạng của hệ thống, kiểm tra và gỡ bỏ các ứng dụng khởi chạy cùng Windows, kiểm tra và gỡ bỏ các thư viện trình duyệt (hình 3).



Màn hình chính của AVG Internet Security 8 cung cấp cho bạn thông tin nhanh về tình trạng hoạt động của tất cả công cụ trên và tình trạng được bảo vệ của hệ thống.



Bạn có thể thay đổi thiết lập cho các công cụ bằng cách nhấn vào các biểu tượng tương ứng ở màn hình chính này. (Hình 4)



Sản phẩm của AVG là giải pháp trọn gói chống lại các mối đe dọa từ mạng dành cho người dùng văn phòng và gia đình.



Yêu cầu hệ thống tối thiểu: BXL 1.2GHz, 256MB RAM, 70MB HDD; Windows XP/2000/Vista (hỗ trợ 32-bit và 64-bit).



AVG Internet Security 8.0 3-packs giá 74,99 USD (có VAT), có thể cài trên 3 PC.



Nguyễn Lê

PNET