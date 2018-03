Xu hướng kết hợp SSD và HDD trên laptop / Cách tăng tuổi thọ và hiệu suất cho SSD

Chỉ hơn một năm sau khi Foremay bắt đầu bán ra ổ SSD dung lượng 1 TB vào tháng 5/2011, hãng sản xuất ổ SSD hàng đầu thế giới này lại tiếp tục sẽ tung ra mẫu ổ SSD có dung lượng lớn nhất hiện nay, lên đến 2 TB.

Model ổ SSD Foremay TC166 dung lượng 2 TB dành cho người dùng cá nhân.

Dòng ổ này có hai model: TC166 cho người dùng cá nhân và SC199 cho doanh nghiệp. Đây là các ổ SSD chuẩn kích thước 2,5 inch với giao tiếp SATA. Ổ chỉ mỏng 9,5 mm nên có thể gắn vừa vặn vào máy tính xách tay hay thậm chí các dòng máy tính để bàn có hỗ trợ khung gắn ổ 2,5 inch.

Ngoài việc có thêm các công nghệ quản lý bộ nhớ flash tích hợp như S.M.A.R.T. (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology - tạm dịch là Công nghệ theo dõi và báo cáo các hư hỏng của ổ cứng), APM (Advanced Power Management) và các giải thuật sửa lỗi tiên tiến, dòng ổ SSD 2 TB mới của Foremay cũng cung cấp các tính năng tùy chọn như xóa dữ liệu nhanh, phương pháp xóa an toàn, mã hóa phần cứng và lớp phủ hóa chất đặc biệt trên mạch in để chống bụi, độ ẩm và nhiệt độ.

Hiện hãng sản xuất chưa cung cấp thông tin đặc tả, hiệu năng cũng như giá bán của các model ổ SSD này.

Huy Thắng