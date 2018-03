Sau Qualcomm, Nvidia cũng đã tung ra mẫu SoC (system on chip) đầu tiên tích hợp 4G LTE. Điều này sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi các hệ thống chuyển mạch analog sang số nhanh hơn, giúp các nhà mạng có thể cung cấp nhiều dịch vụ mới và tốc độ truy cập dữ liệu trên thiết bị di động nhanh hơn.

Việc tích hợp modem 4G LTE (Icera i500) bên trong giúp giảm kích thước chip chỉ bằng phân nửa so với các chip 4 nhân LTE khác. Ảnh: itpro.

Khác với Tegra 4 (tên mã Wayne) thiết kế hướng đến super phone và máy tính bảng, Tegra 4i (tên mã Grey) sẽ dành riêng cho các điện thoại thông minh tầm trung và phổ thông. Do vậy, Tegra 4i chỉ được trang bị 4 nhân Cortex-A9 hoạt động ở ở xung nhịp 2,3GHz và chỉ có 60 nhân xử lý đồ họa trong khi thiết kế Tegra 4 dựa trên kiến trúc ARM Cortex-A15 và có đến 72 nhân xử lý đồ họa.

Dù vậy Tegra 4i là SoC đầu tiên của Nvidia được tích hợp modem 4G LTE (Icera i500) bên trong như cách Qualcomm đã áp dụng với dòng chip Snapdragon. Việc tích hợp này sẽ giúp giảm kích thước chip chỉ bằng phân nửa so với các chip 4 nhân LTE khác cũng như tiêu thụ điện năng hiệu quả hơn, thời gian dùng pin tốt hơn.

Ngoài ra, Tegra 4i còn hỗ trợ công nghệ Chimera bổ sung một số tính năng xử lý hình ảnh thế hệ mới như Always on HDR (luôn kích hoạt chế độ HDR khi chụp ảnh, quay phim), Tap to Track (theo dõi chủ thể để lấy nét) và HDR Pano (chụp panorama với chế độ HDR).

Dự kiến Tegra 4i sẽ có mặt trên thị trường vào cuối năm nay và được sử dụng rộng rãi trên các thiết bị di động trong năm 2014.

Đông Quân