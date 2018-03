Chia sẻ với Indian Express, một phát ngôn viên của Nokia cho biết: “Chúng tôi đã thực hiện các quyết định để loại bỏ ứng dụng Here Maps từ App Store của Apple vì những thay đổi gần đây của iOS 7 làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng. Khách hàng sử dụng iPhone có thể tiếp tục sử dụng phiên bản web di động của Here Maps để tìm kiếm, tìm đường và hoàn toàn miễn phí”.

Here Maps cho iOS được giới thiệu tháng 11/2012. Ảnh Ubergizmo.

Được cung cấp từ tháng 11/2012, ứng dụng bản đồ của Nokia trên iOS được đánh giá cao sau khi chương trình bản đồ riêng của Apple không mấy thành công và Google Maps có lúc gián đoạn trên App Store. Here Maps của Nokia cho phép tải về bản đồ ngoại tuyến nhưng trải nghiệm trên iOS thua xa với phiên bản trên Windows Phone. Giao diện Nokia sử dụng đã lỗi thời, hãng không tập trung cập nhật và quan trọng là Google Maps đã trở lại App Store khiến Nokia không thể chạy đua.

Bộ phận phần cứng của Nokia được bán cho Microsoft và Here Maps là một trong ba lĩnh vực chính vẫn thuộc sở hữu của Nokia. Microsoft đã ký thỏa thuận 10 năm cấp giấy phép để sử dụng bản đồ của Nokia trên các thiết bị Windows Phone.

Ngoài iOS, Nokia vẫn tập trung phát triển ứng dụng bản đồ của mình cho các nền tảng khác. Trao đổi với The Next Web, phát ngôn của Nokia cho biết: “Ngoài Windows Phone, bộ phần mềm dành cho nhà phát triển của Here Maps cũng được viết cho Android và các nhà sản xuất phần cứng khác. Ngoài ra, nhóm cũng xây dựng Here Maps cho Firefox OS và mới nhất là Tizen”.

Đình Nam